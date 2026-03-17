Συνελήφθη 36χρονος Αιγύπτιος για σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες στον Πειραιά, βρισκόταν παράνομα στη χώρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς

Συνελήφθη 36χρονος Αιγύπτιος για σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες στον Πειραιά, βρισκόταν παράνομα στη χώρα

Ο άνδρας κατηγορείται για έξι περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και μία απόπειρα βιασμού

Συνελήφθη 36χρονος Αιγύπτιος για σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες στον Πειραιά, βρισκόταν παράνομα στη χώρα
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
36 ΣΧΟΛΙΑ
Για μία απόπειρα βιασμού και έξι περιπτώσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος γυναικών, κατηγορείται ένας 36χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ το απόγευμα της Δευτέρας (16/3).

Αρχικά, ο 36χρονος συνελήφθη για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων καθώς και για νόμο περί αλλοδαπών καθόσον στερούνταν νόμιμων εγγράφων παραμονής στη χώρα.

Στη συνέχεια όμως μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, όπου, από την έρευνα, προέκυψε ότι είναι δράστης μιας περίπτωσης απόπειρας βιασμού και έξι περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης.

Το τελευταίο διάστημα ο 36χρονος είχε σπείρει τον τρόμο στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και του Κορυδαλλού καθώς είχε πραγματοποιήσει αρκετές σεξουαλικές επιθέσεις.

Ο κατηγορούμενος σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
36 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης