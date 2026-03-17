Συνελήφθη 36χρονος Αιγύπτιος για σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες στον Πειραιά, βρισκόταν παράνομα στη χώρα

Για μία απόπειρα βιασμού και έξι περιπτώσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος γυναικών, κατηγορείται ένας 36χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ το απόγευμα της Δευτέρας (16/3).Αρχικά, ο 36χρονος συνελήφθη για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων καθώς και για νόμο περί αλλοδαπών καθόσον στερούνταν νόμιμων εγγράφων παραμονής στη χώρα.Στη συνέχεια όμως μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, όπου, από την έρευνα, προέκυψε ότι είναι δράστης μιας περίπτωσης απόπειρας βιασμού και έξι περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης.Το τελευταίο διάστημα ο 36χρονος είχε σπείρει τον τρόμο στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και του Κορυδαλλού καθώς είχε πραγματοποιήσει αρκετές σεξουαλικές επιθέσεις.Ο κατηγορούμενος σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.