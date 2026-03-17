Ξεκίνησε η δίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και τριών ακόμη κατηγορουμένων για τα e-mail των αποδήμων, τι κατέθεσε ο πρώτος μάρτυρας
Στη δίκη έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας 92 παθόντες, κάτοικοι εξωτερικού
Ξεκίνησε σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας η δίκη για την υπόθεση που αφορά στη διαρροή e-mail αποδήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Στο εδώλιο κάθονται η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο πρώην γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο Μένιος Κορομηλάς, τότε Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Ν.Δ. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι δικάζονται για τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.
Στη δίκη έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας 92 παθόντες, κάτοικοι κατά τον επίδικο χρόνο, εξωτερικού.
Σήμερα με την έναρξη της δίκης οι τέσσερις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί με την κυρία Ασημακοπούλου να επικαλείται μέσω της υπεράσπισης της, συγγνωστή νομική πλάνη. «Δεν γνώριζε ότι ήταν απόρρητο . Δεν είχε καν υπόνοια πως ήταν παράνομο. Καμία αθέμιτη ενέργεια πράξη εκ μέρους της» ανέφερε χαρακτηριστικά η υπεράσπιση της πρώην ευρωβουλευτού. Τις κατηγορίες αρνήθηκαν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης.
Στο δικαστήριο κατέθεσε σήμερα και ο πρώτος της υπόθεσης, μηχανικός, κάτοικος Λονδίνου όταν έγινε η διαρροή. «Είχα δώσει μέσα στο 2023 τα στοιχεία μου στην πλατφόρμα υπουργείου Εσωτερικών για τους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού ενόψει βουλευτικών εκλογών», ανέφερε ο μάρτυρας για να προσθέσει: «Τον Μάρτιο του 2024 πριν τις ευρωεκλογές, λάβαμε το προωθητικό ηλεκτρονικό μήνυμα της κ. Ασημακοπούλου. Εξεπλάγην που έλαβα τέτοιο mail. Το συζητήσαμε με άλλους Έλληνες του εξωτερικού και συνειδητοποιήσαμε πως όσοι είχαμε δώσει στοιχεία για εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, είχαμε λάβει mail από την Ασημακοπούλου».
Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Μαΐου.
