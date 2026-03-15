Αλλαγή καιρού από την Τρίτη με βροχές, πτώση θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες
Τα φαινόμενα ενδέχεται να διατηρηθούν έως και την Παρασκευή σύμφωνα τον Θοδωρή Κολυδά

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Τρίτη, καθώς ένα νέο σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, τα φαινόμενα ενδέχεται να διατηρηθούν έως και την Παρασκευή, επηρεάζοντας πολλές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση. Οι μέγιστες τιμές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμη και στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη λόγω των ισχυρών ανέμων.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από βόρειες διευθύνσεις. Ιδιαίτερα την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα της χώρας, οι ριπές θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες στα μεγαλύτερα υψόμετρα ενδέχεται να είναι κατά τόπους αξιόλογες.

Όπως επισημαίνει ο κ.Κολυδάς, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός φαίνεται να παρουσιάζει πρόσκαιρη βελτίωση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

