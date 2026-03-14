Αναζητούνται δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη, κρατείται ο 23χρονος που κατηγορείται για το έγκλημα

Έσπευσε σε ιδιώτη γιατρό για πρώτες βοήθειες

Ο 20χρονος πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του protothema.gr μετά το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) ο δράστης φέρεται να, αλλά και να του περιποιηθούν τα τραύματα, ενώ του έκαναν και τα ράμματα στο κεφάλι απ όπου αιμορραγούσε.Πέραν, όμως, των τραυμάτων στο κεφάλι, σύμφωνα με έγκυρες πηγές του protothema.gr, ο δράστης έχει και άλλα τρία χτυπήματα στο σώμα του, για τα οποία οι ιατροδικαστές δεν κατάφεραν να πιστοποιήσουν με τι όργανο μπορεί να προκλήθηκαν.Ο 23χρονος δράστης φέρεται να δήλωσε ότι έγιναν με σφυρί, με το οποίο, όπως είπε, τον χτυπούσαν τα άλλα άτομαΜάλιστα, όπως πληροφορείται το protothema.gr,, το οποίο δεν μπορούν να αντιληφθούν ποιο μπορεί να είναι και να το συνδέσουν με τα συγκεκριμένα τρία χτυπήματα.Τα εν λόγω τρία χτυπήματα, που έγιναν με άγνωστο και περίεργο κατά τους ιατροδικαστές αντικείμενο, είναι στο μηρό, στη μέση και στους γλουτούς.Ο 20χρονος, που φέρεται να χτύπησε δυο φορές με μαχαίρι ο 23χρονος, όπως δήλωσε η τεχνική σύμβουλος της οικογένειάς, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, που συμμετείχε στη νεκροψία - νεκροτομή, πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ το θύμα φέρεται να έχασε πάνω από δύο λίτρα αίματος.«Ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία αυτού ήταν μία ρίξη του τοιχώματος της καρδιά του, ρήξη της καρδιά του, από ένα νύσσον και τέμνον όργανο, όπως παραδείγματος χάρη ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα το οποίο δέχθηκε, δέχθηκε και ένα δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, το καίριο όμως ήταν το πρώτο» δήλωσε η κ. Ζαγγελίδου.