Σε ιδιώτη γιατρό για πρώτες βοήθειες έσπευσε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη

Του έκανε ράμματα στο κεφάλι απ' όπου αιμορραγούσε - Ο 23χρονος φέρεται να δήλωσε ότι τα χτυπήματα έγιναν με σφυρί, ωστόσο οι ιατροδικαστές το διαψεύδουν





Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του protothema.gr μετά το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/3), όπως φέρεται να δήλωσε ο δράστης έσπευσε σε ιδιώτη γιατρό στην Καλαμαριά προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες, αλλά και να του περιποιηθούν τα τραύματα, ενώ του έκαναν και τα ράμματα στο κεφάλι απ όπου αιμορραγούσε.



τρία χτυπήματα στο σώμα του, για τα οποία οι ιατροδικαστές δεν κατάφεραν να πιστοποιήσουν με τι όργανο μπορεί να προκλήθηκαν.



Ο 23χρονος δράστης φέρεται να δήλωσε ότι έγιναν με σφυρί, με το οποίο, όπως είπε, τον χτυπούσαν τα άλλα άτομα, ωστόσο οι ιατροδικαστές φέρονται βέβαιοι ότι τα χτυπήματα δεν έγιναν με σφυρί.



Μάλιστα, όπως πληροφορείται το protothema.gr, οι ιατροδικαστές δηλώνουν ότι έγιναν με «περίεργο» όργανο, το οποίο δεν μπορούν να αντιληφθούν ποιο μπορεί να είναι και να το συνδέσουν με τα συγκεκριμένα τρία χτυπήματα.



Τα εν λόγω τρία χτυπήματα, που έγιναν με άγνωστο και περίεργο κατά τους ιατροδικαστές αντικείμενο, είναι στο μηρό, στη μέση και στους γλουτούς.



Υπενθυμίζεται ότι στον 23χρονο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή - οπλοχρησία.







Νωρίτερα και ειδικότερα λίγο πριν τις 12 το πρωί, ο 23χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.



Η μεταγωγή του κατηγορούμενου έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο επεισοδίων, καθώς είναι οργανωμένος οπαδός αντίπαλης ομάδας από αυτή που υποστήριζε το θύμα.



Κλείσιμο Ο 20χρονος πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία Ο 20χρονος, που φέρεται να χτύπησε δυο φορές με μαχαίρι ο 23χρονος, όπως δήλωσε η τεχνική σύμβουλος της οικογένειάς, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, που συμμετείχε στη νεκροψία - νεκροτομή, πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ το θύμα φέρεται να



«Ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία αυτού ήταν μία ρίξη του τοιχώματος της καρδιά του, ρήξη της καρδιά του, από ένα νύσσον και τέμνον όργανο, όπως παραδείγματος χάρη ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα το οποίο δέχθηκε, δέχθηκε και ένα δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, το καίριο όμως ήταν το πρώτο» δήλωσε η κ. Ζαγγελίδου.





Πολλά τραύματα στο κεφάλι αλλά και σε άλλα σημεία του σώματος του φέρει ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του protothema.gr μετά το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/3), όπως φέρεται να δήλωσε, αλλά και να του περιποιηθούν τα τραύματα, ενώ του έκαναν και τα ράμματα στο κεφάλι απ όπου αιμορραγούσε.Πέραν, όμως, των τραυμάτων στο κεφάλι, σύμφωνα με έγκυρες πηγές του protothema.gr, ο δράστης έχει και άλλα, για τα οποία οι ιατροδικαστές δεν κατάφεραν να πιστοποιήσουν με τι όργανο μπορεί να προκλήθηκαν., με το οποίο, όπως είπε, τον χτυπούσαν τα άλλα άτομα, ωστόσοΜάλιστα, όπως πληροφορείται το protothema.gr, οι ιατροδικαστές δηλώνουν ότι έγιναν με «περίεργο» όργανο, το οποίο δεν μπορούν να αντιληφθούν ποιο μπορεί να είναι και να το συνδέσουν με τα συγκεκριμένα τρία χτυπήματα.Τα εν λόγω τρία χτυπήματα, που έγιναν με άγνωστο και περίεργο κατά τους ιατροδικαστές αντικείμενο, είναι στο μηρό, στη μέση και στους γλουτούς.Υπενθυμίζεται ότι στον 23χρονο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή - οπλοχρησία.Ο νεαρός παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.Νωρίτερα και ειδικότερα λίγο πριν τις 12 το πρωί, ο 23χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.Η μεταγωγή του κατηγορούμενου έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο επεισοδίων, καθώς είναι οργανωμένος οπαδός αντίπαλης ομάδας από αυτή που υποστήριζε το θύμα.Ο 20χρονος, που φέρεται να χτύπησε δυο φορές με μαχαίρι ο 23χρονος, όπως δήλωσε η τεχνική σύμβουλος της οικογένειάς, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, που συμμετείχε στη νεκροψία - νεκροτομή,, ενώ το θύμα φέρεται να έχασε πάνω από δύο λίτρα αίματος «Ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία αυτού ήταν μία ρίξη του τοιχώματος της καρδιά του, ρήξη της καρδιά του, από ένα νύσσον και τέμνον όργανο, όπως παραδείγματος χάρη ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα το οποίο δέχθηκε, δέχθηκε και ένα δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, το καίριο όμως ήταν το πρώτο» δήλωσε η κ. Ζαγγελίδου.

«Εκτός από τα τραύματα αυτά, τα οποία έχουν χαρακτήρα τέμνοντος οργάνου, υπάρχουν θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής από θλων όργανο, με κύριο ένα κάταγμα που έχει το παιδί στη ζυγωματική χώρα. Ο θάνατος είναι συμβατός με τον χρόνο όπως τον κατέγραψε το φωτογραφικό υλικό», πρόσθεσε.