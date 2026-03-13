Ακολουθούν τη διαδρομή και αναζητούν στοιχεία για τον 20χρονο που μαχαιρώθηκε στη Θεσσαλονίκη - Έτρεχε μαζί με τους φίλους του πριν καταρρεύσει αιμόφυρτος
Νεαρός φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί για εμπλοκή του στην υπόθεση και αναζητείται - Καταθέτουν οι φίλοι του

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 20χρονου το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Νεαρός φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί για εμπλοκή του στην υπόθεση και αναζητείται από στελέχη της υποδιεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος. Οι Αρχές έχουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, εξετάζοντας και το οπαδικό κίνητρο. 

Το νεαρό θύμα εντοπίστηκε μετά τις 10 το βράδυ αιμόφυρτο στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο σημείο όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ο 20χρονος έσπευσε η ιατροδικαστής Λίδα Κοβάτση για να διενεργήσει αυτοψία του χώρου και να ακολουθήσει τη διαδρομή που έκανε το θύμα πριν καταρρεύσει. Η κυρία Κοβάτση έχει αναλάβει την ιατροδικαστική εξέταση.

Η ιατροδικαστής στο σημείο της δολοφονίας:

Βίντεο από τη φονική επίθεση 

Νωρίτερα, είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τη στιγμή που ο νεαρός τρέχει ενώ είναι τραυματισμένος από μαχαίρι στην πλάτη του μαζί με δύο φίλους του και σωριάζεται κοντά σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Αργοναυτών.

Οι φίλοι του και ένας πολίτης σπεύδουν να τον βοηθήσουν, ενώ αιμορραγεί πεσμένος στο έδαφος. Τα εν λόγω άτομα κάλεσαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ο 20χρονος, που έφερε τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη, διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο μετά τις 12 το βράδυ. Για τη φονική επίθεση δίνουν ήδη καταθέσεις στην αστυνομία οι φίλοι του νεαρού. 

Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το protothema.gr αποτυπώνεται η στιγμή  που ο 20χρονος μαζί με δύο άτομα που εκτιμάται ότι είναι φιλικά του πρόσωπα τρέχουν για να φτάσουν στην οδό Αργοναυτών, εκεί όπου λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έπεσε αιμόφυρτος  καθώς φαίνεται ότι είχε δεχθεί ήδη τη μαχαιριά. 

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την οδό Παπαδημητρίου καθώς πραγματοποίησαν έρευνες.  Στο παρακάτω βίντεο εμφανίζεται κλιμάκιο της σήμανσης να διερευνά την περιοχή, περίπου 150 μέτρα από το σημείο όπου κατέρρευσε το θύμα: 

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν χθες (12/3) το βράδυ στην Καλαμαριά όταν το ΕΚΑΒ δέχτηκε κλήση γύρω στις 10 το βράδυ για τραυματία από μαχαίρι που ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον νεαρό.  Ο 20χρονος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και γύρω στις 12:30 κατέληξε.

Το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση:

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τρία άτομα είχαν «στήσει καρτέρι» στον νεαρό, τον κυνήγησαν, τον ακινητοποίησαν και τον μαχαίρωσαν με αποτέλεσμα τον θάνατό του.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των 10 δραστών που έκλειναν ραντεβού σε άτομα για να συνευρεθούν δήθεν με ανήλικα κορίτσια και εμφανίζονταν τα άτομα στα προκαθορισμένα σημεία, τους επιτίθεντο.

Τα ραντεβού και οι επιθέσεις γίνονταν στο άλσος Μετεώρων και η ομάδα στην οποία ανήκε είχε κάνει 5 τέτοιες επιθέσεις από 10-11-2025 έως 30-11-2025. Σε βάρος του και άλλων 9 δραστών είχε σχηματιστεί δικογραφία από το ΤΕΕ Παύλου Μελά για ληστεία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στο protothema.gr αναφέρουν ότι οι δράστες μαχαίρωσαν τον 20χρονο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος, δίπλα σε έναν κάδο.

«Είδαμε το παιδί, αιμόφυρτο. Τον χτύπησαν έπεσε κάτω» είπε ένας κάτοικος.

