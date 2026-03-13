Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών–Λαμίας στον κόμβο Μεταμόρφωσης το Σάββατο
ΕΛΛΑΔΑ
Λόγω εκτέλεσης εργασιών στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Μεταμόρφωσης, λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 15,600 και 16,000, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, εντός των ορίων του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 από τις 07:00 έως τις 16:00. Σε περίπτωση που οι εργασίες δεν ολοκληρωθούν, έχουν οριστεί εναλλακτικές ημερομηνίες η Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 ή η Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, κατά τις ώρες 11:00 έως 18:00.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες κυκλοφορίας, με στόχο την ομαλή διέλευση των οδηγών από το σημείο.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

Δείτε Επίσης