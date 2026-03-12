Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αργος: Στο νοσοκομείο μια μητέρα με το παιδί της, δείτε εικόνες
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (12/3) σε κατοικία στο Άργος.
Μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άργους και Ναυπλίου επιχείρησαν να κατασβήσουν τη φωτιά και να απεγκλωβίσουν μία μητέρα με το μικρό παιδάκι της.
Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Ινάχου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα argolikeseidhseis.gr στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μια μητέρα 50 χρονών περίπου με το παιδί της, που φέρουν κυρίως εγκαύματα, καθώς και ακόμη έξι άτομα για προληπτικούς λόγους από διπλανά διαμερίσματα της πολυκατοικίας.
Δείτε εικόνες:
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άργους.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής«Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου σε περιοχή του δήμου Άργους - Μυκηνών Αργολίδας, ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 12 Μαρτίου 2026. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 12 πυροσβέστες με τέσσερα (4) οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές. Για τα ανωτέρω περιστατικά, προανάκριση διενεργείται από τα αρμόδια ανακριτικά τμήματα».
