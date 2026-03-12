Μετρό: Κλείνει εκτάκτως στις 17:30 το απόγευμα ο σταθμός «Σύνταγμα»
Η ΕΛΑΣ αποφάσισε το κλείσιμο του σταθμού μετρό στο Σύνταγμα το απόγευμα της Πέμπτης

Η ΕΛ.ΑΣ προχωρά στο κλείσιμο σταθμών του μετρό κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης.

Όπως ενημέρωσε, το πρωί της Πέμπτης (12/3), η ΣΤΑΣΥ, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει στις 17:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Σημειώνεται πως, υπάρχει σχετικό κάλεσμα σε αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος, το οποίο έχουν απευθύνει αριστερές οργανώσεις και συλλογικότητες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Θα ακολουθήσει και πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία.

