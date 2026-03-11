Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Ανήλικος στα Ιωάννινα έδειρε άγρια συνομήλικο του και κινδυνεύει το μάτι του
Κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση
Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης 10 Μαρτίου 2026 στα Ιωάννινα οι αστυνομικοί για επίθεση σε βάρος άλλου ανηλίκου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στην πόλη των Ιωαννίνων και όπως προέκυψε από την προανάκριση, μετά από διαπληκτισμό που σημειώθηκε μεταξύ των δύο ανηλίκων, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε στον συνομήλικό του, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές.
Από την επίθεση το θύμα τραυματίστηκε στο μάτι, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών και την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο τραυματισμένος ανήλικος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον νοσοκομείο των Ιωαννίνων για την παροχή των πρώτων ιατρικών φροντίδων. Ωστόσο, μετά την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του από τους γιατρούς, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού στο μάτι.
Σε βάρος του ανήλικου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ η προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.
