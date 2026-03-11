Απατεώνες έπεισαν γυναίκα να επενδύσει στα κρυπτονομίσματα και της πήραν 10.000 ευρώ
Απατεώνες έπεισαν γυναίκα να επενδύσει στα κρυπτονομίσματα και της πήραν 10.000 ευρώ

Εξαπατήθηκε από άτομα που της συστήθηκαν ως ειδικοί στον χώρο των ψηφιακών επενδύσεων

Απατεώνες έπεισαν γυναίκα να επενδύσει στα κρυπτονομίσματα και της πήραν 10.000 ευρώ
Ένα ακόμη περιστατικό απάτης που συνδέεται με υποτιθέμενες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα καταγγέλθηκε στην Πάτρα, με θύμα μια γυναίκα που απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα προσήλθε στην Ασφάλεια Πατρών καταγγέλλοντας ότι εξαπατήθηκε από άτομα που της συστήθηκαν ως ειδικοί στον χώρο των ψηφιακών επενδύσεων.

Όπως ανέφερε στην καταγγελία της, οι δράστες με διάφορες δικαιολογίες και κατευθύνσεις την έπεισαν να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες τους επέτρεψαν τελικά να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήματα από τον τραπεζικό της λογαριασμό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ποσό που κατάφεραν να αποσπάσουν πλησιάζει τις 10.000 ευρώ.

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες διενεργούν προανάκριση προκειμένου να εντοπίσουν τους εμπλεκόμενους και να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες της απάτης.
