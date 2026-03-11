Ειδικευόμενοι γιατροί: Πανελλαδική στάση εργασίας και συγκέντρωση στις 13:30 στο υπ. Υγείας
Ειδικευόμενοι γιατροί: Πανελλαδική στάση εργασίας και συγκέντρωση στις 13:30 στο υπ. Υγείας

Τα βασικά αιτήματα των ειδικευόμενων γιατρών

Σε πανελλαδική ημέρα δράσης προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, οι ειδικευόμενοι γιατροί, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων που οργανώνει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), με βασικό στόχο να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 15:00, ενώ στην Αθήνα προγραμματίζεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 13:30 έξω από το υπουργείο Υγείας.

Οι ειδικευόμενοι γιατροί επισημαίνουν ότι οι συνθήκες εργασίας και εκπαίδευσης στα δημόσια νοσοκομεία παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, με υπερεντατική εργασία, χαμηλές αμοιβές και σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των ειδικευόμενων γιατρών στην Ελλάδα φτάνει τις 72 ώρες, ενώ οι ημέρες ανάπαυσης περιορίζονται σε μόλις 4 έως 5 τον μήνα.

Οι γιατροί κάνουν λόγο για πολλές απλήρωτες ώρες υπερωριακής εργασίας πέρα από τις εφημερίες, γεγονός που – όπως υποστηρίζουν – οδηγεί σε επαγγελματική εξουθένωση και αυξάνει τον κίνδυνο ιατρικών λαθών.


