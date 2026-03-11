Υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο της 57χρονης καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: Να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα
Το υπουργείο επισημαίνει ότι σε αυτή τη φάση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η υπόθεση θα αξιολογηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία
Ανακοίνωση για τον θάνατο της 57χρονης εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο ύστερα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Στην ανακοίνωση, υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων, η ανάγκη να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των πραγματικών δεδομένων.
Το υπουργείο επισημαίνει ότι σε αυτή τη φάση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η υπόθεση θα αξιολογηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται, επίσης, ότι η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό από όλους, ιδιαίτερα όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους της.
Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό. Ιδίως όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που συνδέονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη.
Από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.
Σε αυτή τη φάση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων.
Απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με τη σοβαρότητα, τη θεσμική ευθύνη και τον οφειλόμενο σεβασμό προς την εκλιπούσα, αλλά και προς τη σχολική κοινότητα».
Γιατί η διοίκηση του σχολείου της την έστειλε στο πειθαρχικό
Θλίψη και έντονο προβληματισμό προκαλεί στη Θεσσαλονίκη ο θάνατος της καθηγήτριας Αγγλικών Σοφίας Χρηστίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο ύστερα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στο protothema.gr ο δικηγόρος της οικογένειας της, Χαράλαμπος Αποστολίδης, το πρώτο πειθαρχικό με το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπη η γυναίκα αυτή , ήταν από τη διοίκηση του σχολείου στο οποίο εργαζόταν σε μια περίοδο ιδιαίτερα ευαίσθητη για την προσωπική της ζωή.
Όπως αναφέρει «η Σοφία Χρηστίδου προσπαθούσε από το 2017 να αποκτήσει παιδί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, μια διαδικασία που απαιτούσε συνεχείς ιατρικές εξετάσεις, μετακινήσεις και έντονη ψυχολογική πίεση. Οι υποχρεώσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να μπαίνει λίγα λεπτά αργότερα στο μάθημα. Αντί όμως, η άτυχη γυναίκα να βρει κατανόηση και στήριξη σε μια τόσο δύσκολη περίοδο της ζωής της, φέρεται να βρέθηκε αντιμέτωπη με πειθαρχικές ενέργειες και αυστηρή αντιμετώπιση από τους διοικούντες του σχολείου. Την έσκασαν τη γυναίκα, πραγματικά. Αυτό το κυνηγητό εις βάρος της από το 2017 την έκαναν να φύγει από τη ζωή».
Μετά το θάνατο της εμφανίστηκαν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγγελίες από άτομα που υποστηρίζουν ότι η γυναίκα δεχόταν πίεση και εκφοβισμό στο χώρο εργασίας της. Οι αναφορές αυτές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αιτήματα να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες που βίωνε.
Όσοι γνώριζαν τη Σοφία, μιλούν για μια γυναίκα με ξεχωριστή μόρφωση, καλλιέργεια και ήθος που ενέπνευσε τους ανθρώπους γύρω της με τη γνώση και την αγάπη για διδασκαλία.
Υπενθυμίζεται ότι η 57χρονη καθηγήτρια, εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο κατέληξε, μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο, λίγο πριν, με επίσημη αναφορά της προς τις αρχές, κατήγγειλε περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς και εκφοβισμού που, όπως υποστήριζε, δεχόταν μέσα στην τάξη από συγκεκριμένη ομάδα μαθητών.
Για τις συνθήκες θανάτου διεξάγονται έρευνες τόσο σε εισαγγελικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Για την υπόθεση, το υπουργείο Παιδείας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).
