«Να διερευνηθούν οι συνθήκες εργασίας»: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, ζητούν απαντήσεις στις καταγγελίες

Aνακοίνωση που αποδίδεται στον Σύλλογο Γονέων του σχολείου κάνει λόγο για αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση μαθητών - Η οικογένεια της 57χρονης εξέφρασε την πρόθεση να κινηθεί νομικά για να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες

Σοφία Χρηστίδου, η εκπαιδευτικός που εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης και



Σύμφωνα με καταγγελίες και δηλώσεις φιλικών της προσώπων, η 57χρονη αντιμετώπιζε έντονη πίεση στον επαγγελματικό της χώρο και το







Ακόμα, η οικογένειά της 57χρονης εξέφρασε την πρόθεση να κινηθεί νομικά προκειμένου να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες ενώ «κύμα» κόσμου ζητά να διερευνηθούν σε βάθος τα όσα καταγγέλλονται στις δημόσιες αναρτήσεις. Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση από την Διεύθυνση του σχολείου, από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή το Υπουργείο Παιδείας, παρά μόνο μία ανακοίνωση- απάντηση που αποδίδεται στον Σύλλογο Γονέων του σχολείου και δεν υπάρχει αναρτημένη σε κάποια επίσημη σελίδα.



Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου ΓΕΛ



Αγγλικής Φιλολογίας νοσηλευόταν από την Κυριακή 1 Μαρτίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η Σοφία Χρηστίδου ήταν καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μεταδιδακτορικό, μιλούσε επτά ξένες γλώσσες, ήταν εκδότρια βιβλίων, μεταφράστρια και διερμηνέας.



Η είδηση του θανάτου της σόκαρε την εκπαιδευτική κοινότητα και όσους την γνώριζαν και είχαν συνεργαστεί μαζί της. Το προφίλ που διατηρούσε στο Facebook έχει γεμίσει με μηνύματα αγάπης, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που ζητούν να διερευνηθούν σε βάθος οι καταγγελίες για εκφοβισμό.



«Να διερευνηθούν οι συνθήκες εργασίας»

«Η Θεματική Ομάδα Παιδείας της ΝΙΚΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για τον αιφνίδιο θάνατο της εκπαιδευτικού κυρίας Σοφίας Χρηστίδου.



Η κυρία Χρηστίδου υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τη δημόσια εκπαίδευση επί τριανταπέντε χρόνια. Η απώλειά της προκαλεί οδύνη στην εκπαιδευτική κοινότητα και αφήνει πίσω της ένα σημαντικό αποτύπωμα προσφοράς, τόσο στο σχολείο όσο και στην επιστημονική κοινότητα.



Με αφορμή τις δημόσιες αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις συνθήκες εργασίας που φημολογείται ότι αντιμετώπιζε, θεωρούμε αυτονόητο ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί με τη δέουσα θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα.



Έντονη συζήτηση έχει ξεσπάσει μετά από τις καταγγελίες που δημοσιεύθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με bullying που φέρεται να δέχονταν από μαθητές της ηη εκπαιδευτικός που εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης και έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο , έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα πορίσματα που να αποσαφηνίζουν τα αίτια και τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου της, είναι σημαντικό να αποφευχθούν πρόωρα συμπεράσματα και η στοχοποίηση προσώπων χωρίς τεκμηριωμένα στοιχεία.



Ωστόσο, εφόσον προκύπτουν δημόσιοι προβληματισμοί ή αναφορές για περιστατικά εκφοβισμού, εργασιακής πίεσης ή ενδεχόμενες διοικητικές αυθαιρεσίες, είναι απαραίτητο αυτά να διερευνηθούν από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Για τον λόγο αυτό ζητούμε, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.



Η διερεύνηση κάθε τέτοιου ζητήματος αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της Πολιτείας, τόσο για τη διασφάλιση της διαφάνειας όσο και για την προστασία της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εκπαιδευτικών στο εργασιακό τους περιβάλλον.



Ας είναι αιωνία η μνήμη της».



ΠΑΣΥΔ: Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της Σοφίας Χρηστίδου

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Δρ. Σοφίας Χρηστίδου, μέλους του Συλλόγου μας, διακεκριμένης επιστήμονος και εκπαιδευτικού με σημαντική προσφορά στον χώρο της εκπαίδευσης, της γλωσσολογίας και της μεταφρασεολογίας.



Η Δρ. Σοφία Χρηστίδου σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992) και υπήρξε Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ήταν επίσης Διδάκτωρ στη Μεταφρασιολογία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στους τομείς της μεταφρασεολογίας, της εκπαιδευτικής διοίκησης και της γενικής διοίκησης.



Με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, δίδαξε την αγγλική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην επιμόρφωση ενηλίκων. Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντικό διδακτικό και επιστημονικό έργο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, καθώς και σε εκπαιδευτικές δομές του δημόσιου τομέα.



Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει πλήθος δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, ενώ υπήρξε συγγραφέας σημαντικών επιστημονικών έργων στους τομείς της μετάφρασης, της ορολογίας και της γλωσσολογίας.



Μεταξύ των συγγραφικών της έργων συγκαταλέγονται:



● Αγγλοελληνικό Λεξικό Τηλεπικοινωνιακών Όρων (Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα)



● Αγγλοελληνικό Λεξικό Καλλιτεχνικών Όρων (Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα)



● Σταυροδρόμι στη Συμβολή Μετάφρασης – Μεταφρασεολογίας, Γλωσσολογίας, Ορολογίας και Τηλεπικοινωνιών



● Ιστορία της Μετάφρασης (Μονογραφία)



Η απώλειά της αφήνει ένα σημαντικό κενό στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. Η πορεία της χαρακτηρίστηκε από αφοσίωση στη γνώση, την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα.



Ο ΠΑΣΥΔ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.



Η ανακοίνωση Γ΄ΕΛΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΩΡΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑΣ ΜΑΣ.



Με θλίψη και ψυχική συντριβή πληροφορηθήκαμε σήμερα, 7.3.26, τον πρόωρο και αδόκητο θάνατο της συναδέλφου Σοφίας Χρηστίδου, ΠΕ06, που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, απόρροια εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη πριν μία εβδομάδα.



Ο θάνατος και οι συνθήκες θανάτου της εν ενεργεία εκπαιδευτικού συντάραξαν την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία και δημιούργησαν έντονο προβληματισμό για το ασφυκτικό κλίμα που βιώνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στο σημερινό σχολείο. Το Δ.Σ. συνεκτιμώντας όλες τις διαστάσεις του θέματος θα προβεί έγκαιρα σε αναλυτική ανακοίνωση.



Εκφράζοντας τα συναισθήματα και τις αγωνίες των συναδέλφων και συναδελφισσών απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και συναδέλφους της στα σχολεία που υπηρετούσε.