Εισαγγελέας για την υπόθεση θανάτου της εκπαιδευτικού που είχε καταγγείλει bullying και πέθανε από εγκεφαλικό στη Θεσσαλονίκη

Η παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλου, έρχεται μετά από τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση αλλά και κυρίως την αναφορά που φαίνεται να είχε κάνει η εκπαιδευτικός προς το υπουργείο Παιδείας





Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η εκπαιδευτικός τον περασμένο Φεβρουάριο είχε φτάσει στο σημείο να ζητήσει μέχρι και την παρουσία της αστυνομίας και μηχανημάτων X-Ray στο σχολείο, μέσα από επίσημη αναφορά της προς το υπουργείο Παιδείας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.



Στην τρισέλιδη αναφορά της, η Σοφία Χρηστίδου περιέγραφε τα περιστατικά εκφοβισμού που κατήγγειλε ότι βίωνε από συγκεκριμένους μαθητές μέσα στη σχολική αίθουσα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και, μάλιστα, με συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες που συνέβησαν αυτά.







Μάλιστα, σε άλλες περιπτώσεις, η εκπαιδευτικός περιέγραφε ότι ενώ έγραφε στον πίνακα της είχαν εκσφενδονίσει στην πλάτη γεμάτο μπουκάλι με νερό, καθώς και βαρύ βιβλίο, πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να της προκαλέσουν σοβαρή σωματική βλάβη, δεδομένου ότι έπασχε από κάταγμα στο ιερό οστό.



Σε άλλα περιστατικά τα οποία περιγράφονται μέσα στην αναφορά, η εκπαιδευτικός καταγγέλλει ύβρεις από τη συγκεκριμένη ομάδα των μαθητών, επιθετική συμπεριφορά αλλά και απειλές για τη σωματική της ακεραιότητα.



«Σε σχολικές μονάδες, όπως η δική μας, όπου καταγράφονται επανειλημμένα περιστατικά βίας και εκφοβισμού μεταξύ μαθητών, καθώς και περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς εις βάρος του διδακτικού προσωπικού, κρίνεται σκόπιμη η λήψη ενισχυμένων μέτρων ασφάλειας. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να προβλεφθεί η παρουσία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτίνων Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο.



Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με σκοπό την πρόληψη, την εποπτεία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση τέτοιων φαινομένων», περιγράφει.



Κλείνοντας την αναφορά της, η Σοφία Χρηστίδου επισήμανε ότι «η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί προσβάλλει σοβαρά την προσωπική μου αξιοπρέπεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θέτει σε κίνδυνο και τη σωματική μου ακεραιότητα. Για τον λόγο αυτό ζητώ την άμεση παρέμβαση της αρμόδιας Διεύθυνσης, προκειμένου να επιλυθεί η άκρως δυσάρεστη, ανησυχητική και εν τέλει επικίνδυνη αυτή κατάσταση».

«Κατάφεραν και την έσκασαν - Δεν έκαναν τίποτα οι προϊστάμενοι» Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια της 57χρονης, Μπάμπης Αποστολίδης, από το 2017 είχαν παραπέμψει την εκπαιδευτικό σε πειθαρχικά, όμως «αφού μερικοί δεν κατάφεραν με τα πειθαρχικά να της κάνουν κακό, κατάφεραν και την έσκασαν να πάθει εγκεφαλικό. Μπορεί να είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι η συμπεριφορά των προϊσταμένων της είναι υπεύθυνη για το εγκεφαλικό, αλλά με την κοινή γνώση που έχουμε όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν έναν άνθρωπο τον φέρνεις στα άκρα κάτι θα πάθει. Η κοπέλα τρελάθηκε με την παραπομπή της στην υγειονομική επιτροπή, δηλαδή ότι δεν ήταν καλά, ότι ήταν τρελή. Την παραπομπή της την βάσιζαν σε κάποιες καταγγελίες μαθητών σχολείου ότι δεν φερόταν σωστά. Ωστόσο, παραπέμφθηκε χωρίς να γίνει πειθαρχική έρευνα».



Σχετικά με τα περιστατικά εκφοβισμού κατά της εκπαιδευτικού, ο κ. Αποστολίδης τόνισε ότι «ήταν 5-6 καλόπαιδα, αγόρια και κορίτσια που της έκαναν τη ζωή μαύρη. Της πετούσαν μπουκάλια, έβγαζαν κραυγές ζώων, άλλος τραβούσε τα θρανία, μέχρι και μπουκάλι με σοκολατούχο γάλα της πέταξαν. Παραπονέθηκε στους προϊσταμένους αλλά δεν έδωσαν σημασία. Εκείνο που τους ενδιέφερε ήταν να την διώξουν από εκεί. Είναι γεγονός ότι μπούλινγκ δεν υφίστανται μόνο τα παιδιά».



«Ήταν άγρια τα περιστατικά. Από όλα αυτά που ζήτησε στην αναφορά της δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα την παρέπεμψαν στην υγειονομική επιτροπή και μετά έπαθε εγκεφαλικό», σημείωσε ο κ. Αποστολίδης, επισημαίνοντας ότι η οικογένεια ζητάει ηθική δικαίωση.



«Εκείνο που απομένει είναι να εξετάσει ο εισαγγελέας αν υπάρχει παράβαση καθήκοντος από προϊσταμένους της. Πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν και άσχετα αν μπορεί να αποδειχθεί η πρόσφορος αιτία για το εγκεφαλικό και όσα έγιναν, για εμάς υπάρχει ευθύνη των εμπλεκόμενων διευθυντών κ.λπ. Δεν θέλουμε να ζητήσουμε παρά τη δικαίωση της γυναίκας», κατέληξε.