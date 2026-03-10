Εισαγγελική έρευνα και ΕΔΕ για τον θάνατο της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: Οι καταγγελίες για εκφοβισμό και οι αναφορές της

Διερεύνηση της υπόθεσης και ηθική δικαίωση ζητά η οικογένεια της εκπαιδευτικού – Η καθηγήτρια πέθανε μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο – Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστηρίζει για έντονη πίεση και για «5-6 καλόπαιδα, αγόρια και κορίτσια που της έκαναν τη ζωή μαύρη»

Σοφίας Χρηστίδου, μετά από καταγγελίες ότι δεχόταν πολύμηνο εκφοβισμό από μαθητές. Για την υπόθεση διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα, ενώ παράλληλα, Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διέταξε το



Η 57χρονη καθηγήτρια, εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο της



Τι έγραψε στην αναφορά της

Στην τρισέλιδη αναφορά της, η



Η καθηγήτρια υποστήριζε ότι η συμπεριφορά των μαθητών είχε ως στόχο την απομάκρυνσή της από το σχολείο. «Η συμπεριφορά τους είναι εξαιρετικά επιθετική απέναντί μου, με σαφή στόχο την απομάκρυνσή μου από το σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Τι επιδιώκει η οικογένεια

Ο δικηγόρος της οικογένειας της εκπαιδευτικού, Μπάμπης Αποστολίδης, υποστήριξε ότι η καθηγήτρια δεχόταν έντονη πίεση και ότι είχε προχωρήσει σε επανειλημμένες καταγγελίες στους προϊσταμένους της. Όπως δήλωσε, η οικογένεια ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την ηθική δικαίωση.





«Τους ενδιέφερε να τη διώξουν από εκεί»

Ο κ. Αποστολίδης υποστηρίζει ότι «5-6 καλόπαιδα, αγόρια και κορίτσια που της έκαναν τη ζωή μαύρη. Της πετούσαν μπουκάλια, έβγαζαν κραυγές ζώων, άλλος τραβούσε τα θρανία, μέχρι και μπουκάλι με σοκολατούχο γάλα της πέταξαν. Παραπονέθηκε στους προϊσταμένους αλλά δεν έδωσαν σημασία. Εκείνο που τους ενδιέφερε ήταν να την διώξουν από εκεί. Είναι γεγονός ότι μπούλινγκ δεν υφίστανται μόνο τα παιδιά».



«Ήταν άγρια τα περιστατικά. Από όλα αυτά που ζήτησε στην αναφορά της δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα την παρέπεμψαν στην υγειονομική επιτροπή και μετά έπαθε εγκεφαλικό», σημείωσε ο κ. Αποστολίδης, προσθέτοντας: «Η κοπέλα τρελάθηκε με την παραπομπή της στην υγειονομική επιτροπή, δηλαδή ότι δεν ήταν καλά, ότι ήταν τρελή. Την παραπομπή της την βάσιζαν σε κάποιες καταγγελίες μαθητών σχολείου ότι δεν φερόταν σωστά. Ωστόσο, παραπέμφθηκε χωρίς να γίνει πειθαρχική έρευνα».



Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν προκύπτει ότι η υγειονομική επιτροπή θα έκανε έλεγχο στην πνευματική ικανότητα της καθηγήτριας.



«Εκείνο που απομένει είναι να εξετάσει ο εισαγγελέας αν υπάρχει παράβαση καθήκοντος από προϊσταμένους της. Πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν και άσχετα αν μπορεί να αποδειχθεί η πρόσφορος αιτία για το εγκεφαλικό και όσα έγιναν, για εμάς υπάρχει ευθύνη των εμπλεκόμενων διευθυντών κ.λπ. Δεν θέλουμε να ζητήσουμε παρά τη δικαίωση», σημείωσε ο δικηγόρος.