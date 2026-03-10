Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Συνελήφθησαν στη Νέα Φιλαδέλφεια οι ληστές με τη μηχανή που έκλεβαν τσάντες από αυτοκίνητα
«Χτυπούσαν» σε περιοχές όπως Νέα Φιλαδέλφεια, Παλαιό Φάληρο, Κολωνός, Πειραιάς, Νέα Ιωνία, Άγιοι Ανάργυροι, Χαλάνδρι και Πατήσια
Στην σύλληψη δύο ανδρών που αφαιρούσαν τσάντες από οχήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής και κινούνταν με δίκυκλη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι ηλικίας 57 και 60 ετών είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, με στόχο τη διάπραξη ληστειών και κλοπών σε βάρος οδηγών οχημάτων. Τα μέλη της συμμορίας κινούνταν με δίκυκλη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού και προσέγγιζαν κυρίως οχήματα που οδηγούσαν γυναίκες. Όταν τα αυτοκίνητα κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα ή ήταν προσωρινά ακινητοποιημένα, οι δράστες άνοιγαν την πόρτα του συνοδηγού ή έσπαγαν τον υαλοπίνακα, αφαιρώντας τσάντες και προσωπικά αντικείμενα, πριν διαφύγουν με τη μοτοσυκλέτα.
Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους είναι ότι πραγματοποιούσαν τις κλοπές ακόμη και όταν οι οδηγοί βρίσκονταν μέσα στα οχήματα. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, τράβηξαν βίαια τσάντα από τη θέση του συνοδηγού, παρά την προσπάθεια της οδηγού να την κρατήσει.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν κράνη και ρουχισμό που φέρεται να χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων.
Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί δέκα περιπτώσεις κλοπών και μία ληστεία που σημειώθηκαν σε περιοχές όπως Νέα Φιλαδέλφεια, Παλαιό Φάληρο, Κολωνός, Πειραιάς, Νέα Ιωνία, Άγιοι Ανάργυροι, Χαλάνδρι και Πατήσια.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
