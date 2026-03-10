Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Οδηγός πήρε παραμάζωμα 9 αυτοκίνητα σε πάρκινγκ εμπορικού στη Θεσσαλονίκη, δύο ελαφρά τραυματίες
Ο οδηγός του Ι.Χ. φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία την ώρα που επιχειρούσε να εξέλθει από τη θέση πάρκινγκ - Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, ενώ είδαν τον οδηγό αρχικά να προσκρούει με την όπισθεν στα πρώτα αυτοκίνητα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην περιοχή της Θέρμης, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός Ι.Χ. φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία την ώρα που επιχειρούσε να εξέλθει από τη θέση πάρκινγκ, με αποτέλεσμα το όχημά του να προσκρούσει σε εννέα σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Όπως ανέφερε ιδιοκτήτης οχήματος που υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, ενώ είδαν τον οδηγό αρχικά να προσκρούει με την όπισθεν στα πρώτα αυτοκίνητα.
Στη συνέχεια, το όχημα χτύπησε ακόμη τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, καθώς και δύο πεζούς που τραυματίστηκαν ελαφρά.
