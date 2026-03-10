Οδηγός πήρε παραμάζωμα 9 αυτοκίνητα σε πάρκινγκ εμπορικού στη Θεσσαλονίκη, δύο ελαφρά τραυματίες

Ο οδηγός του Ι.Χ. φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία την ώρα που επιχειρούσε να εξέλθει από τη θέση πάρκινγκ - Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, ενώ είδαν τον οδηγό αρχικά να προσκρούει με την όπισθεν στα πρώτα αυτοκίνητα