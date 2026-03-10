Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Υπό έλεγχο η φωτιά σε δάσος στο Σούλι Κορινθίας
Υπό έλεγχο η φωτιά σε δάσος στο Σούλι Κορινθίας
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα
Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (10/3) σε δάσος στο Σούλι Κορινθίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σούλι Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα