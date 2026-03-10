Υπάλληλος καθαριότητας του δήμου Μαραθώνα βρήκε πορτοφόλι στο δρόμο και το παρέδωσε στην ΕΛΑΣ
Υπάλληλος καθαριότητας του δήμου Μαραθώνα βρήκε πορτοφόλι στο δρόμο και το παρέδωσε στην ΕΛΑΣ

«Χωρίς δεύτερη σκέψη το παρέδωσε αμέσως στην αστυνομία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Μαραθώνα

Υπάλληλος της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου Μαραθώνα απέδειξε έμπρακτα ότι η τιμιότητα και το αίσθημα ευθύνης εξακολουθούν να αποτελούν βασικές αξίες της καθημερινότητας.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, στη συμβολή της Λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Αγίας Παρασκευής, εντόπισε ένα πορτοφόλι στη μέση του δρόμου και το παρέδωσε στις Αρχές.

Με ανακοίνωσή του, ο το τμήμα καθαριότητα τους Μαραθώνα εξήρε τη στάση του υπαλλήλου, δίνοντάς του συγχαρητήρια για την ενέργειά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι με αρχές. Και είναι δίπλα μας. Σήμερα, στη συμβολή της Λεωφόρου Μαραθώνος με την Αγίας Παρασκευής, ο συνάδελφός μας Δημήτρης Μπισμπιρούλας, εν ώρα εργασίας, βρήκε ένα πορτοφόλι στο δρόμο.

Χωρίς δεύτερη σκέψη το παρέδωσε αμέσως στην αστυνομία, κάνοντας αυτό που του υπαγόρευε η συνείδησή του. Μια πράξη απλή… αλλά γεμάτη ήθος, εντιμότητα και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Ο Δημήτρης δεν είναι μόνο ένας εργατικός συνάδελφος. Είναι ένας άνθρωπος με αξίες, ένας άνθρωπος που τιμά την οικογένειά του, ένας καλός πατέρας που δίνει το σωστό παράδειγμα με τις πράξεις του.

Τέτοιες πράξεις αξίζουν να λέγονται και να αναδεικνύονται. Γιατί δείχνουν ότι μέσα στην κοινωνία μας υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που στέκονται όρθιοι με αξίες και αξιοπρέπεια.

Μπράβο Δημήτρη. Μας κάνεις περήφανους»

