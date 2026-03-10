4+ 1 μηνύματα πίσω από το ευρωπαϊκό τείχος στην Κύπρο: Οι κοινές επιχειρήσεις, η δέσμευση Μακρόν και η Τουρκία

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Η κοινή παρουσία των Μακρόν, Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στην Πάφο προβάλλεται από τον διεθνή Τύπο ως ένδειξη νέων ισορροπιών στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με τη Γαλλία να δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί την ασφάλεια της Κύπρου
Τη δέσμευση του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν ότι θα υπερασπιστεί την Κύπρο προβάλλει από χθες ο διεθνής Τύπος, καθώς η εικόνα του πλάι στον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη στο αεροδρόμιο της Πάφου έστειλε περισσότερα μηνύματα από τα προφανή για την επόμενη ημέρα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Τα αντανακλαστικά της ΑθήναςΤόσο η αποφασιστικότητα, όσο και η ταχύτητα της ελληνικής κυβέρνησης να συνδράμει αμυντικά την μεγαλόνησο κινητοποίησαν εξίσου το Ελιζέ, καθώς η γαλλική πλευρά δεν ανέγνωσε μόνο μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να προβάλει την ισχύ της στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και να δηλώσει εμφατικά παρούσα πλάι στην Ελλάδα σε μια νέα ισορροπία ισχύος που φαίνεται να ανατέλλει στο… πεδίο.
Για το λόγο αυτό και ο Γάλλος Πρόεδρος εξέφρασε χθες πλήρως τη στήριξή του στην κυπριακή πλευρά ως το απώτατο όριο της ευρωπαϊκής επικράτειας, υπογραμμίζοντας, εμμέσως, και το ρόλο της ΕΕ και ειδικά των Βρυξελλών στην Μέση Ανατολή, ρόλος που δεν είναι ακόμη σαφής σε επιχειρησιακό επίπεδο, παρά την ραγδαία κλιμάκωση του πολέμου.
Τα κενά της ΒρετανίαςΤο γεγονός, άλλωστε, ότι ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες ότι «όταν η Κύπρος δέχεται επίθεση, δέχεται επίθεση η Ευρώπη», μετά από τις συνομιλίες του με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη περιείχε και μια ισχυρή υπόμνηση προς τη βρετανική πλευρά για την αρχική της στάση, αλλά και το έρεισμα που έχασε το Λονδίνο έναντι της εσωτερικής του κοινής γνώμης και της διεθνούς κοινότητας, αφήνοντας αρχικά ανυπεράσπιστο το βρετανικό έδαφος στη βάση της RAF, στο Ακρωτήρι.
Οι νέες συμμαχίες στην ΜεσόγειοΣτον αντίποδα, «μας συνδέουν στρατηγικές συνεργασίες» υποστήριξε ο Γάλλος Πρόεδρος ενώπιον των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη κι ενώ το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας του έχει στείλει τη φρεγάτα Languedoc στα ανοικτά της Κύπρου, ενώ έχει προηγηθεί η αμυντική συνδρομή του Παρισιού στην επίγεια αντιπυραυλική και αντιαεροπορική άμυνα του νησιού. Άλλωστε, η Γαλλία θα αναπτύξει στην περιοχή οκτώ πολεμικά πλοία, ενώ το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, εξοπλισμένο με τα 20 μαχητικά αεροσκάφη Rafale βρίσκεται ήδη στο πεδίο, το οποίο επιθεώρησε χθες ο Γάλλος Πρόεδρος, στα ανοιχτά της Κρήτης.
Το Γάλλο Πρόεδρο υποδέχθηκε στη Σούδα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ από πλευράς του ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έκρυψε ούτε μια στιγμή στη χθεσινή του επίσκεψη στην Μεσόγειο την σημασία που αποδίδει η γαλλική Προεδρία στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε μια πρωτοβουλία για την συνοδεία δεξαμενόπλοιων πετρελαίου και φυσικού αερίου, ώστε να διασφαλιστεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατό μετά το τέλος της πιο έντονης φάσης της σύγκρουσης».
Τέλος στην… μοναξιάΑπό πλευράς, του ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε πως «οι χώρες μας έχουν την κοινή πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά, πιο στρατηγικά και πιο συνεκτικά με την ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης», με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι «η Κύπρος δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ μόνη», συμπληρώνοντας με νόημα πως «κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη». Ο θερμός, εξάλλου, εναγκαλισμός με τον οποίο υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Κύπρου τόσο τον κ. Μητσοτάκη, όσο και τον κ. Μακρόν έστειλε ένα ακόμη εξωγλωσσικό μήνυμα ως προς τα επίπεδα αλληλεγγύης και ετοιμότητας της Γαλλίας και της Ελλάδας να προασπίσουν την ασφάλεια της Κύπρου κι ενώ αυξάνεται ο αριθμός των ευρωπαϊκών χωρών που θα συνδράμουν με αεροναυτικές δυνάμεις την άμυνα του νησιού, προκειμένου να διασφαλίσουν μια περίοπτη θέση στην επόμενη ημέρα.
Η αμηχανία της ΆγκυραςΗ «τριανδρία της Πάφου», πάντως, δηλαδή η συμπαράταξη των ηγετών της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γαλλίας δεν άφησε αδιάφορο και τον τουρκικό Τύπο με την ηλεκτρονική έκδοση της Sabah να σχολιάζει πως «η Γαλλία και οι σύμμαχοί της σχεδιάζουν αμυντική ναυτική αποστολή για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ» αποφεύγοντας να αναφερθεί ονομαστικά στην παρουσία της Ελλάδας και της Κύπρου στην περιοχή. Ωστόσο, η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας υπήρξε, κατά ορισμένους, η αιτία της χθεσινής τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό για να συζητήσουν τους κινδύνους που προκύπτουν από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην περιοχή, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές. Κατά τις ίδιες πηγές, τόσο στις συνομιλίες του κ. Φιντάν με το Γάλλο, αλλά και τον ομόλογό του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναλύθηκαν οι πιθανές επιπτώσεις της κλιμάκωσης των εντάσεων για την περιφερειακή σταθερότητα.
Ταυτόχρονα, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε χθες στη δεύτερη αναχαίτιση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στην Τουρκία, λέγοντας πως «εκδόθηκαν οι απαραίτητες προειδοποιήσεις στο Ιράν. Παρά τις προειδοποιήσεις αυτές, συνεχίζει να κάνει λάθος βήματα». Αποκρυσταλλώνοντας, εν μέρει, τη στάση της μετά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε πως «όπως και σε άλλους πολέμους, η Τουρκία στέκεται στο πλευρό της δικαιοσύνης και υποστηρίζει την επίλυση των συγκρούσεων μέσω του διαλόγου», διεκδικώντας δηλαδή, όπως στην περίπτωση της Ουκρανίας και της Γάζας, τον «αναίμακτο» ρόλο του διαμεσολαβητή. Στην περίπτωση του Ιράν, ωστόσο, η πίεση προς την Άγκυρα είναι σαφώς μεγαλύτερη και η στρατηγική των ΗΠΑ αντικρουόμενη σε σχέση με τα συμφέροντα της Άγκυρας, η οποία διατηρεί αγαστές σχέσεις με το καθεστώς του Ιράν και έχει εμφανιστεί αμήχανη τα πρώτα εικοσιτετράωρα της σύγκρουσης να διαλέξει στρατόπεδο.
