Το ψευδοκράτος αποκαλύπτει τον εκνευρισμό της Τουρκίας για τη συνεργασία της Κύπρου με Γαλλία, ΗΠΑ και Ισραήλ: Η ανακοίνωση που εκθέτει την Άγκυρα
Το «ΥΠΕΞ» στα Κατεχόμενα διαστρέβλωσε την ιστορία επιχειρώντας να καταδικάσει τις δηλώσεις Χριστοδουλίδη για κατοχικές δυνάμεις στο βόρειο τμήμα του νησιού, με αφορμή την άφιξη στα κατεχόμενα των τουρκικών F-16
Σοβαρά εκτεθειμένη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις ΗΠΑ αφήνει την Άγκυρα η παραληρηματική ανακοίνωση που εκδόθηκε, κατ’ εντολή προφανώς της Τουρκίας, από το «ΥΠΕΞ» του ψευδοκράτους, το οποίο καταδικάζει τις συμμαχίες και τη στρατηγική συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με χώρες όπως η Γαλλία, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, θεωρώντας ότι αυτές οι συνεργασίες συνιστούν τη μεγαλύτερη απειλή για τους Τουρκοκύπριους…
Ενώ επισήμως η Τουρκία έχει αποφύγει να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις με την ελληνική και ευρωπαϊκή κινητοποίηση για την ασφάλεια της Κύπρου, ανέλαβε την αποστολή αυτή για λογαριασμό της η ηγεσία του ψευδοκράτους, η οποία επιτίθεται όχι μόνο στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και σε όσες συμμαχικές χώρες έχουν αναπτύξει αμυντικές σχέσεις με τη Λευκωσία.
Καταδικάζοντας, όπως λέει η ανακοίνωση του λεγόμενου «ΥΠΕΞ», τις δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για κατοχικές δυνάμεις στο βόρειο τμήμα του νησιού, με αφορμή την άφιξη στα κατεχόμενα των τουρκικών F-16, επιδίδεται σε μια προκλητική διαστρέβλωση της ιστορίας, χαρακτηρίζοντας την εισβολή του 1974 (αποκαλώντας την επιχείρηση «Ευτυχισμένη Ειρήνη») ως εκείνη «που σταμάτησε την αιματοχυσία στο νησί και αποτελεί σήμερα τη μοναδική εγγύηση ειρήνης και ηρεμίας στην περιοχή».
Το ψευδοκράτος κατηγορεί την Κυπριακή Δημοκρατία ότι με μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες «έθεσε σε κίνδυνο το νησί» και ότι η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων εναπόκειται, όπως στο παρελθόν, στη «μητέρα πατρίδα» Τουρκία, ενώ καλωσορίζει την αποστολή των τουρκικών F-16, προσθέτοντας ότι η «αποτρεπτική παρουσία Τούρκων στρατιωτών στο έδαφος είναι απαραίτητο και ζωτικό στοιχείο για τον τουρκοκυπριακό λαό».
Όμως η επίσημη ανακοίνωση του ψευδοκράτους, εκφράζοντας και τις διαθέσεις της Άγκυρας, κατηγορεί την Κυπριακή Δημοκρατία και τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι «ανοίγοντας μονομερώς το νησί σε στρατιωτική χρήση από χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Γαλλία, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη μετατρέψει το νησί μας σε στρατιωτική βάση που εμπλέκεται σε συγκεκριμένες συγκρούσεις, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα ορισμένων δυνάμεων», ενώ με πρόσχημα, όπως λέει, τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν «έχει επιτρέψει την ανάπτυξη στρατιωτικών στοιχείων από πολλές χώρες στο νησί μας και γύρω από αυτό».
Εκφράζοντας την αγωνία και της Τουρκίας για τις τελευταίες εξελίξεις στο νησί αλλά και την αναβάθμιση της αμυντικής σχέσης της Κύπρου με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, το ψευδοκράτος κατηγορεί την Κυπριακή Δημοκρατία ότι οι «εντατικές εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές συνεργασίες που αναλαμβάνει απειλούν να διαταράξουν την ευαίσθητη ισορροπία στην περιοχή και καθιστούν το νησί μας στόχο όσον αφορά την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο».
Είναι προφανές επίσης ότι η τουρκική πλευρά αποφεύγει να αναφερθεί με οποιονδήποτε τρόπο στο γεγονός ότι δεν είναι η Κυπριακή Δημοκρατία στο στόχαστρο οποιασδήποτε απειλής, αλλά οι βρετανικές βάσεις - ένα θλιβερό απομεινάρι της αποικιοκρατίας - ενώ δεν γίνεται οποιαδήποτε επίσης αναφορά στην ελληνική στρατιωτική παρουσία στο νησί. Και θα ήταν τελείως υποκριτικό και παράδοξο να γίνει τέτοια αναφορά, όταν στην κατεχόμενη Κύπρο σταθμεύει από το 1974 κατοχική δύναμη 40.000 ανδρών και η κατοχική Τουρκία έχει στο νησί παράνομη ναυτική βάση αλλά και βάση drones.
Με την Τουρκία να έχει κρατήσει στάση σχεδόν υποστηρικτική στο Ιράν και τον πρόεδρο Ερντογάν να είναι από τους πρώτους που συλλυπήθηκαν την Τεχεράνη για την εξουδετέρωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η ανακοίνωση αυτή του «ΥΠΕΞ» του ψευδοκράτους αποτελεί πρακτικά και επίθεση εναντίον χωρών όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία, οι οποίες αναπτύσσουν τη στρατηγική σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος σε μια ταραγμένη περιοχή ως αξιόπιστος εταίρος σε ανθρωπιστικές κυρίως αποστολές, αλλά και για την ασφαλή απομάκρυνση ξένων πολιτών από τις ζώνες του πολέμου.
