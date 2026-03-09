Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οποιαδήποτε απειλή κατά κρατών - μελών της ΕΕ είναι απολύτως απαράδεκτη κι όταν αυτό γίνεται η Ευρώπη λειτουργεί σαν ένα, τόνισε η πρόεδρος του Ευρωπαΐκού Κοινοβουλίου
«Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι στην Κύπρο ανησυχούν και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: Δεν είστε και δεν θα είστε ποτέ μόνοι», ανέφερε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στην έναρξη της ολομέλειας του Μαρτίου.
Όπως είπε η κ. Μέτσολα «η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι πραγματική, απτή και βρίσκεται στο πλευρό σας. Θα στείλουμε το πιο σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη. Διότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«Οποιαδήποτε απειλή κατά κρατών-μελών είναι απολύτως απαράδεκτη και, όταν δοκιμάζεται η αποφασιστικότητά μας, θα βλέπουμε - όπως βλέπουμε και τώρα - την Ευρώπη να ενεργεί ως ένα», επισήμανε.
Όπως είπε η κ. Μέτσολα «η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι πραγματική, απτή και βρίσκεται στο πλευρό σας. Θα στείλουμε το πιο σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη. Διότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«Οποιαδήποτε απειλή κατά κρατών-μελών είναι απολύτως απαράδεκτη και, όταν δοκιμάζεται η αποφασιστικότητά μας, θα βλέπουμε - όπως βλέπουμε και τώρα - την Ευρώπη να ενεργεί ως ένα», επισήμανε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα