Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οποιαδήποτε απειλή κατά κρατών - μελών της ΕΕ είναι απολύτως απαράδεκτη κι όταν αυτό γίνεται η Ευρώπη λειτουργεί σαν ένα, τόνισε η πρόεδρος του Ευρωπαΐκού Κοινοβουλίου