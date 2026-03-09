Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΟΣΜΟΣ
Κύπρος Ρομπέρτα Μέτσολα ΕΕ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οποιαδήποτε απειλή κατά κρατών - μελών της ΕΕ είναι απολύτως απαράδεκτη κι όταν αυτό γίνεται η Ευρώπη λειτουργεί σαν ένα, τόνισε η πρόεδρος του Ευρωπαΐκού Κοινοβουλίου

Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1 ΣΧΟΛΙΟ
«Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι στην Κύπρο ανησυχούν και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: Δεν είστε και δεν θα είστε ποτέ μόνοι», ανέφερε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στην έναρξη της ολομέλειας του Μαρτίου.

Όπως είπε η κ. Μέτσολα «η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι πραγματική, απτή και βρίσκεται στο πλευρό σας. Θα στείλουμε το πιο σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη. Διότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Οποιαδήποτε απειλή κατά κρατών-μελών είναι απολύτως απαράδεκτη και, όταν δοκιμάζεται η αποφασιστικότητά μας, θα βλέπουμε - όπως βλέπουμε και τώρα - την Ευρώπη να ενεργεί ως ένα», επισήμανε.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης