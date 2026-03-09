Αναστάτωση στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια: 61χρονος απείλησε υπαλλήλους με στυλιάρι
Σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως είχε στην κατοχή του και ένα κουζινομάχαιρο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Πειραιώς, στην Ομόνοια, μετά από την εισβολή ενός 61χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν οπλισμένος με στυλιάρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:40, όταν ο 61χρονος, αλβανικής καταγωγής, εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ και άρχισε να απειλεί του υπάλληλους με το στυλιάρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον άνδρα. Μάλιστα, σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως είχε στην κατοχή του και ένα κουζινομάχαιρο.
