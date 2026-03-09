Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Πορνογραφία ανηλίκων Ανακριτής

Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

Πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου χωρίς να κάνει καμία δήλωση

Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων
Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας πέρασε πριν λίγο ο 82χρονος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων.

Ο 82χρονος συνταξιούχος μαιευτήρας συνελήφθη για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με το thebest.gr.

Ο κατηγορούμενος είχε οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, από τον οποίο παραπέμφθηκε στον Ανακριτή και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα. Πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας χωρίς να κάνει καμία δήλωση.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης