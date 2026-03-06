Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτι συνταξιούχου γιατρού στην Πάτρα, βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας
Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτι συνταξιούχου γιατρού στην Πάτρα, βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας
Πρόκειται για 83χρονο συνταξιούχο μαιευτήρα
Χειροπέδες σε έναν 83χρονο, γνωστό συνταξιούχο μαιευτήρα, πέρασαν την Παρασκευή (06.03.26) στην Πάτρα, αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καθώς στην κατοχή του βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.
Σύμφωνα πληροφορίες του tempo24.news μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στην οικία του γιατρού και εντόπισαν και κατέσχεσαν υλικό παιδικής πορνογραφίας που είχε στην κατοχή του.
Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Σύμφωνα πληροφορίες του tempo24.news μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στην οικία του γιατρού και εντόπισαν και κατέσχεσαν υλικό παιδικής πορνογραφίας που είχε στην κατοχή του.
Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα