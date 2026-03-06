Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτι συνταξιούχου γιατρού στην Πάτρα, βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Παιδική Πορνογραφία Αστυνομία Σύλληψη

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτι συνταξιούχου γιατρού στην Πάτρα, βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας

Πρόκειται για 83χρονο συνταξιούχο μαιευτήρα

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτι συνταξιούχου γιατρού στην Πάτρα, βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας
14 ΣΧΟΛΙΑ
Χειροπέδες σε έναν 83χρονο, γνωστό συνταξιούχο μαιευτήρα, πέρασαν την Παρασκευή (06.03.26) στην Πάτρα, αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καθώς στην κατοχή του βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα πληροφορίες του tempo24.news μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στην οικία του γιατρού και εντόπισαν και κατέσχεσαν υλικό παιδικής πορνογραφίας που είχε στην κατοχή του.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης