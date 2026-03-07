Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο πρώην μαιευτήρας που συνελήφθη στην Αχαΐα για πορνογραφία ανηλίκων
Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο πρώην μαιευτήρας που συνελήφθη στην Αχαΐα για πορνογραφία ανηλίκων
Όπως έγινε γνωστό, από έρευνα των Αρχών στο σπίτι του βρέθηκε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ φέρεται να είχε ακόμη και γυμνές φωτογραφίες από τα εγγόνια του
Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι, στον Ανακριτή Πατρών, έλαβε ο συνταξιούχους μαιευτήρας στην Αχαΐα που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου, όπως αναφέρει το tempo24.news.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema, από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί σε σκληρούς δίσκους που διατηρούσε ο 82χρονος στο σπίτι του στο Ρίο, εντόπισαν χιλιάδες αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι εμφανώς κάτω των 12 ετών.
Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι ότι εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο που έβγαλε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, στα οποία απεικονίζονται ανήλικα παιδιά σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, τα παιδιά αυτά είναι τα εγγόνια του.
Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στην ΕΛ.ΑΣ. από την Google, μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α. Σε αυτές γινόταν λόγος για έναν χρήστη που μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο και έχει επίσης πιθανή «πρόσβαση σε ανήλικα».
Τελικά ο ηλικιωμένος ταυτοποιήθηκε και, μετά από αστυνομική επιχείρηση που έγινε χθες Παρασκευή (6/3) στην Πάτρα, συνελήφθη
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:
«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 82χρονου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων, που περιήλθαν μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α., εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος μεταφόρτωσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.
Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 82χρονου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του σε περιοχή της Αχαΐας.
Κατόπιν αυτού, πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στην οικία του, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.
Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας, εξωτερικός, καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα σε πειστήρια, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση, ενώ βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία, που απεικόνιζαν συγγενικά του, ανήλικα, πρόσωπα σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.
Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema, από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί σε σκληρούς δίσκους που διατηρούσε ο 82χρονος στο σπίτι του στο Ρίο, εντόπισαν χιλιάδες αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι εμφανώς κάτω των 12 ετών.
Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι ότι εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο που έβγαλε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, στα οποία απεικονίζονται ανήλικα παιδιά σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, τα παιδιά αυτά είναι τα εγγόνια του.
Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στην ΕΛ.ΑΣ. από την Google, μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α. Σε αυτές γινόταν λόγος για έναν χρήστη που μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο και έχει επίσης πιθανή «πρόσβαση σε ανήλικα».
Τελικά ο ηλικιωμένος ταυτοποιήθηκε και, μετά από αστυνομική επιχείρηση που έγινε χθες Παρασκευή (6/3) στην Πάτρα, συνελήφθη
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:
«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 82χρονου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων, που περιήλθαν μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α., εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος μεταφόρτωσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.
Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 82χρονου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του σε περιοχή της Αχαΐας.
Κατόπιν αυτού, πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στην οικία του, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.
Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας, εξωτερικός, καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα σε πειστήρια, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση, ενώ βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία, που απεικόνιζαν συγγενικά του, ανήλικα, πρόσωπα σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.
Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα