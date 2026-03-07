Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο πρώην μαιευτήρας που συνελήφθη στην Αχαΐα για πορνογραφία ανηλίκων

Όπως έγινε γνωστό, από έρευνα των Αρχών στο σπίτι του βρέθηκε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ φέρεται να είχε ακόμη και γυμνές φωτογραφίες από τα εγγόνια του