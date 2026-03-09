Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Η στιγμή της επιχείρησης του λιμενικού την ώρα της πώλησης 1,1 κιλών κοκαΐνης αξίας €5.000 στα Σεπόλια, δείτε βίντεο
Συνελήφθησαν ένας 40χρονος και ένας 67χρονος ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας έγκλειστος των φυλακών Ναυπλίου
Στη σύλληψη δύο μελών κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών τη στιγμή που θα παρέδιδαν 1,1 κιλά κοκαΐνης σε τρίτο άτομο στην περιοχή των Σεπολίων προχώρησαν το μεσημέρι της Κυριακής στελέχη της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του λιμεναρχείου Ραφήνας σε συνεργασία με συναδέλφους τους από κλιμάκιο ειδικών δυνάμεων στον Πειραιά.
Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν ένας 40 χρόνος και ένας 67 χρόνος, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει πρόεδρος ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και τρίτο άτομο, κουρδικής καταγωγής, που ήταν έγκλειστος των φυλακών Ναυπλίου.
Οι δύο συλλήψεις έγιναν ύστερα από πληροφορίες ότι διακινούσαν ναρκωτικά, με τους λιμενικούς να εντοπίζουν στην κατοχή τους μία νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 1.150 γραμμάριων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των λιμενικών, οι δύο συλληφθέντες εκτιμάται ότι θα έβγαζαν πάνω από 85.000 ευρώ από την πώληση των ναρκωτικών.
Ακολούθησε σωματική έρευνα κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, δυο στον 40χρονο και μία στον 67χρονο, ο οποίος λειτουργούσε ως συνεργός του.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν νόμιμες έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, μία νάιλον συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 2,2 γραμμαρίων και μία ζυγαριά ακριβείας. Επιπλέον, κατασχέθηκε το ΙΧ, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 67χρονος συνεργός, ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών.
