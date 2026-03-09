Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Το επεισόδιο με την υπάλληλο που οδήγησε στην παραίτηση του προέδρου του ΕΟΔΥ - «Δεν μπορούσε να συνεχίσει υπό αυτές τις συνθήκες» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Το επεισόδιο με την υπάλληλο που οδήγησε στην παραίτηση του προέδρου του ΕΟΔΥ - «Δεν μπορούσε να συνεχίσει υπό αυτές τις συνθήκες» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Σύμφωνα με τη μήνυση που έχει καταθέσει η υπάλληλος, ο Χατζηχριστοδούλου της φώναζε και την έσπρωξε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο
Ένα επεισόδιο ανάμεσα στον μέχρι πρόσφατα πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, και μια υπάλληλο του οργανισμού φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από την παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
«Έχει γίνει μία δύσκολη ιστορία εκεί. Πράγματι υπάρχει παραίτηση όχι για λόγους διαφωνίας, τα είχαμε βρει πριν από ένα μήνα. Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μιας υπάλληλου, έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί. Δεν μπορούσε να συνεχίσει την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες, θα τα βρουν στα δικαστήρια, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία» είπε ο κ. Γεωργιάδης στο Action 24.
Ο ίδιος επισήμανε ότι «ο κ. Χατζηχριστοδούλου και το ΔΣ είχαν δουλέψει καλά για τον ΕΟΔΥ και θέλω να τους ευχαριστήσω. Το λέω αυτό γιατί βγήκαν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης να βρουν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Γεωργιάδη γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα για ό,τι γίνεται λάθος φταίει ο Γεωργιάδης».
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr το επίμαχο επεισόδιο σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη με αφορμή μια συνάντηση για τη φυματίωση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο κ. Χατζηχριστοδούλου ζήτησε τον λόγο από υπάλληλο του ΕΟΔΥ για τη συνάντηση που θα γινόταν την επόμενη ημέρα (Παρασκευή).
Σύμφωνα με τη μήνυση που έχει καταθέσει η υπάλληλος του ΕΟΔΥ, ο τότε ακόμα πρόεδρος του ΕΟΔΥ της φώναζε παρά το γεγονός ότι η ίδια του προσκόμισε την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Φυματίωσης, ενώ κάποια στιγμή φέρεται να την έσπρωξε με αποτέλεσμα η γυναίκα να χτυπήσει στον ώμο της και να τρανταχτεί ο αυχένας της.
Στη συνέχεια, δε, η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι λιποθύμησε, ενώ προσπαθούσε να ηρεμήσει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.
«Έχει γίνει μία δύσκολη ιστορία εκεί. Πράγματι υπάρχει παραίτηση όχι για λόγους διαφωνίας, τα είχαμε βρει πριν από ένα μήνα. Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μιας υπάλληλου, έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί. Δεν μπορούσε να συνεχίσει την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες, θα τα βρουν στα δικαστήρια, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία» είπε ο κ. Γεωργιάδης στο Action 24.
Ο ίδιος επισήμανε ότι «ο κ. Χατζηχριστοδούλου και το ΔΣ είχαν δουλέψει καλά για τον ΕΟΔΥ και θέλω να τους ευχαριστήσω. Το λέω αυτό γιατί βγήκαν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης να βρουν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Γεωργιάδη γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα για ό,τι γίνεται λάθος φταίει ο Γεωργιάδης».
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr το επίμαχο επεισόδιο σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη με αφορμή μια συνάντηση για τη φυματίωση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο κ. Χατζηχριστοδούλου ζήτησε τον λόγο από υπάλληλο του ΕΟΔΥ για τη συνάντηση που θα γινόταν την επόμενη ημέρα (Παρασκευή).
Σύμφωνα με τη μήνυση που έχει καταθέσει η υπάλληλος του ΕΟΔΥ, ο τότε ακόμα πρόεδρος του ΕΟΔΥ της φώναζε παρά το γεγονός ότι η ίδια του προσκόμισε την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Φυματίωσης, ενώ κάποια στιγμή φέρεται να την έσπρωξε με αποτέλεσμα η γυναίκα να χτυπήσει στον ώμο της και να τρανταχτεί ο αυχένας της.
Στη συνέχεια, δε, η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι λιποθύμησε, ενώ προσπαθούσε να ηρεμήσει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα