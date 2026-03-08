H ιστορία της Μαρίας και της Μάρθας, δύο γυναικών που σπάνε τα στερεότυπα στα ελληνικά λιμάνια

Η δουλειά στο λιμάνι: αποφάσεις σε δευτερόλεπτα

Από το ταμείο του σούπερ μάρκετ οδηγώντας ως λιμενεργάτρια πολυτελή αυτοκίνητα

Μάλιστα, σε ένα από τα ταξίδια της έμεινε σχεδόν έναν χρόνο πάνω στο πλοίο. «Για 11 μήνες δεν είχα πατήσει στη στεριά. Τα πλοία που ήμουν δεν προσέγγιζαν λιμάνια, αφού οι εργασίες γίνονταν ανοιχτά». Οι κίνδυνοι ήταν πολλοί: εύφλεκτα φορτία, κακές καιρικές συνθήκες και περάσματα από περιοχές με πειρατεία. «Σε ορισμένες περιοχές παίρναμε ένοπλους φρουρούς στο πλοίο», σημειώνει.Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, μετά το τελευταίο της μπάρκο, η Μαρία αποφάσισε να επιστρέψει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Έστειλε βιογραφικό στον ΟΛΘ και προσλήφθηκε ως yard dispatcher. Έτσι έγινε η πρώτη γυναίκα στο συγκεκριμένο πόστο. Σήμερα εργάζεται στο συντονιστικό κέντρο του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, μαζί με οκτώ συναδέλφους σε τρεις βάρδιες που λειτουργούν όλο το 24ωρο.Η δουλειά της περιλαμβάνει τη διαχείριση μηχανημάτων μεταφοράς κοντέινερ, τον συντονισμό γερανογεφυρών και φορτηγών, καθώς και την παρακολούθηση του συστήματος logistics του λιμανιού. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται μέσα σε δευτερόλεπτα, σε πραγματικό χρόνο. «Ο χρόνος κοστίζει», τονίζει. Αν και δεν αντιμετώπισε προβλήματα συνεργασίας με τους άντρες συναδέλφους της, παραδέχεται πως «πρέπει να καταβάλεις διπλή προσπάθεια για να αποδείξεις ότι αξίζεις να είσαι εκεί».Τα μεγαλύτερα εμπόδια, όπως λέει, τα συνάντησε πριν καν μπει στη δουλειά. «Πολλές εταιρείες δεν ήθελαν γυναίκες στα πλοία. Έλεγαν ότι θα δημιουργούσαμε προβλήματα επειδή οι άντρες θα μπαίνουν σε πειρασμό».Για τη Μαρία, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι απλώς μια γιορτή με λουλούδια. «Είναι υπενθύμιση ότι πρέπει να διεκδικούμε τα αυτονόητα». Το μήνυμα που θέλει να στείλει σε κάθε νέα κοπέλα είναι σαφές: «Οι γυναίκες είμαστε πολύ πιο δυνατές απ’ όσο νομίζουμε και απ’ όσο θέλουν κάποιοι να πιστεύουμε». Το στερεότυπο που θέλει να καταρρίψει είναι εξίσου ξεκάθαρο: «Η αντίληψη ότι μια γυναίκα καταλαμβάνει μια θέση λόγω προσωπικών σχέσεων ή εύνοιας πρέπει να τερματιστεί».Η Μάρθα Χιώτη δεν μεγάλωσε με όνειρο να δουλέψει σε λιμάνι. Γεννημένη τον Απρίλιο του 1976 στο Λάλα Πύργου Ηλείας, ήθελε, όπως λέει, να γίνει δασκάλα, «όπως τα περισσότερα κορίτσια». Η ζωή, όμως, είχε άλλα σχέδια και τα έφερε με τρόπο σχεδόν απρόβλεπτο.Έφτασε στην Αθήνα το 1996 και δούλεψε ως ταμίας σε σούπερ μάρκετ: όρθια για ώρες, Σάββατα, γιορτές, παραμονές Πρωτοχρονιάς, προσπαθώντας να ισορροπήσει τους πολλαπλούς ρόλους της - της μάνας, της νοικοκυράς και της συζύγου. Και τότε, το 2006, άνοιξε μια πόρτα που ούτε καν ήξερε ότι είχε χτυπήσει.Όταν προκηρύχθηκαν θέσεις μέσω ΑΣΕΠ στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, ο σύζυγός της υπέβαλε την αίτηση εκ μέρους της, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει. «Μου είχε κάνει τα χαρτιά. Δεν είχα ιδέα τι ακριβώς σημαίνει λιμενεργάτρια. Το λιμάνι το ήξερα μόνο ως επιβάτης», θυμάται με μια δόση χιούμορ.Όταν ήρθε το τηλεφώνημα της επιτυχίας, εκείνη ήταν άρρωστη και δεν μπορούσε να μιλήσει. «Το τηλέφωνο το σήκωσε ο άντρας μου και έμαθε ότι η αίτηση εγκρίθηκε», λέει. Έτσι, αρχές Δεκεμβρίου, η Μάρθα παραιτείται από το σούπερ μάρκετ, κατεβαίνει στον Πειραιά, τον οποίο, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν γνώριζε ως περιοχή αφού δεν τον επισκεπτόταν, και μπαίνει σε μια αίθουσα με πενήντα άντρες.«Ήμουν η μόνη γυναίκα», θυμάται. «Ένιωθα ότι μπαίνω σε ξένο κόσμο. Δεν ήξερα καν πού να σταθώ», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά εργάζονται συνολικά περίπου 20 γυναίκες, αλλά στον αυτοκινητάδικο για χρόνια ήταν μόνη της και παραμένει.Η Μάρθα πέρασε από διάφορα πόστα που καλύπτει ένας λιμενεργάτης -δούλεψε σε καβοδεσίες, στην κρουαζιέρα με τις βαλίτσες των επιβατών, στην τροφοδοσία κρουαζιερόπλοιων, «άλλες φορές με ήλιο που καίει, άλλες με χειμώνα που σου τρυπά τα κόκκαλα». Στην τσέπη της έχει πάντα αντηλιακό. «Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν βάλεις, καίγεσαι. Το έχω πάντα μαζί μου», τονίζει. Στον αντίποδα, τον χειμώνα η βροχή λασπώνει τα πάντα και ο αέρας περνά μέσα από τα ρούχα.Βέβαια, η Μάρθα έχοντας δίπλωμα, τοποθετήθηκε στον «αυτοκινητάδικο», τον τομέα διακίνησης οχημάτων ή όπως τον λένε στη «γλώσσα» τους, τον τομέα ρο-ρο. «Τοποθετήθηκα εκεί όπου τα πλοία ανοίγουν τις ράμπες και από μέσα ξεχύνονται αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανήματα. Εκεί ακριβώς όπου η μυρωδιά του μετάλλου, του καυσίμου και της θάλασσας πλημμυρίζει», λέει, εξηγώντας ότι για να βγει το μεροκάματο, κάθε εργαζόμενος πρέπει να διακινήσει τουλάχιστον 47 οχήματα.Έτσι ξαφνικά, η Μάρθα βρέθηκε ανάμεσα σε στενές ράμπες, χαμηλά καταστρώματα και καινούργια, ακριβά, υπεροπολυτελή αυτοκίνητα που δεν της ανήκουν. «Μια απροσεξία αρκεί», λέει. «Είχα άγχος. Δεν είχα οδηγήσει ποτέ δεξιοτίμονο. Δεν είχα μπει σε τέτοια αυτοκίνητα. Αλλά έλεγα: αφού μπορεί ο άλλος, γιατί να μην μπορώ κι εγώ;», τονίζει.Όπως λέει, δεν έκανε ποτέ επίδειξη και πάντα ήταν μετρημένη, προσεκτική και σχολαστική. Θυμάται δε, το τροχαίο και τον φόβο που της πάγωσε τα χέρια. «Μια μέρα, εκτός δουλειάς, με δική μου ευθύνη είχα ένα απλό τροχαίο, που είχε ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές», λέει. Ο φόβος ρίζωσε μέσα της: «Δεν ήθελα να οδηγήσω ξανά. Σκεφτόμουν να φύγω από τον αυτοκινητάδικο. Έλεγα, δεν μπορώ άλλο».Αλλά ο σύζυγός της ήταν αυτός που την έπεισε να μην το βάλει κάτω. «Οδηγείς τόσα χρόνια. Μην αφήσεις ένα λάθος να σε καθορίσει» της είπε κι έτσι αυτή κάθισε ξανά πίσω από το τιμόνι και δεν κοίταξε πίσω.Η Μάρθα έχει οδηγήσει από παλιά Lada μέχρι Jaguar και Porsche. Θυμάται την πρώτη φορά που της ανέθεσαν ένα ακριβό αυτοκίνητο ενός δημοφιλούς ποδοσφαιριστή. «Εσύ θα το κατεβάσεις», της είπαν. «Όχι εγώ», απάντησε. Και της επανέλαβαν: «Εσύ θα το κατεβάσεις. Γιατί ξέρουμε ότι θα το βγάλεις σωστά».Η Μάρθα δεν φώναξε ποτέ, δεν προσπάθησε να αποδείξει κάτι με θόρυβο. Δούλεψε σιωπηλά, με προσοχή, και αυτό της έδωσε κύρος. Και όμως, δεν θα το άλλαζε. «Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να είχα μείνει ταμίας στο σούπερ μάρκετ. Εκεί ένιωθα στατική. Εδώ νιώθω ότι κινούμαι. Ότι ζω. Ότι έχω ευθύνη». Το λέει χωρίς δεύτερη σκέψη: δεν το μετάνιωσε ποτέ.«Δεν κρύφτηκα ποτέ πίσω από το φύλο μου», λέει. Στα πρώτα χρόνια ήταν μόνη γυναίκα στον τομέα της, ανάμεσα σε δεκάδες άντρες. «Δεν είπα ποτέ “είμαι γυναίκα”. Αν ήταν να σηκωθεί βάρος, θα το δοκίμαζα. Αν δεν μπορούσα, θα έβρισκα τρόπο. Δεν ζήτησα προνόμια».Για εκείνη, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι συμβολισμός. Είναι καθημερινός αγώνας. «Να σε σέβονται. Να σε ακούν. Να σε βλέπουν ως ίση. Και να μην φοβάσαι να δοκιμάσεις. Μπορεί να μου πάρει περισσότερο χρόνο. Αλλά θα το μάθω. Θα το κάνω», λέει με στόμφο.Στο λιμάνι του Πειραιά, ανάμεσα σε κορναρίσματα, μηχανές και καράβια που μπαίνουν και βγαίνουν, η Μάρθα Χιώτη έχει βρει τον χώρο της. Όχι γιατί της χαρίστηκε. Αλλά γιατί τον κέρδισε.