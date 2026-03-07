Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» η πτήση με τους 400 Έλληνες από το Ντουμπάι, βίντεο και φωτογραφίες
Προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» η πτήση με τους 400 Έλληνες από το Ντουμπάι, βίντεο και φωτογραφίες
Αργά το βράδυ έφτασε η πτήση στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας, νωρίτερα είχαν αφιχθεί κι άλλοι Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο εμιράτο του Περσικού Κόλπου
Μια πτήση με περίπου 400 Έλληνες από το Ντουμπάι έφτασε απόψε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με επιβάτες που εγκλωβίστηκαν εκεί λόγω του πολέμου που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με την κλιμάκωση στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.
Το κλίμα ήταν φορτισμένο συναισθηματικά με τους συγγενείς των επαναπατρισθέντων να τους σφίγγουν στις αγκαλιές τους, την ώρα που η αγωνία κι η αβεβαιότητα έδινε τη θέση της στη χαρά και την ανακούφιση, καθώς οι οικείοι τους γύρισαν καλά στην υγεία τους.
«Εκτός από έναν συναγερμό κι ένα μήνυμα επείγουσας ανάγκης, δεν είχαμε κάποια άλλη αναστάτωση. Δεν είδαμε ούτε έναν στρατιωτικό, δεν καταλάβαινες ότι κάτι συμβαίνει. Γενικά υπήρξε μια ασφάλεια και ηρεμία, δούλευαν όλα κανονικά. Σίγουρα, είναι ανησυχητικό να ακούς εκρήξεις πάνω από το κεφάλι σου, σου δημιουργεί μια ανασφάλεια», λέει ένας από τους επιβάτες, που πήγε οδικώς από Ντουμπάι στο Κάιρο και απο Κάιρο πήρε πτήση για Αθήνα.
Νωρίτερα, είχε προσγειωθεί στον διεθνή αερολιμένα της Αθήνας πτήση που έφυγε στις τέσσερις το μεσημέρι, με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξουν στοιχειώδεις συνθήκες ασφάλειας.
Στις δηλώσεις τους, επιβάτες της πτήσης έκαναν λόγο για τις στιγμές αγωνίας που έζησαν, ενώ υπήρξαν κι αναφορές ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο παρουσιάζεται, αν και υπήρξε σήμερα νέο χτύπημα κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι από ιρανικό drone.
Το κλίμα ήταν φορτισμένο συναισθηματικά με τους συγγενείς των επαναπατρισθέντων να τους σφίγγουν στις αγκαλιές τους, την ώρα που η αγωνία κι η αβεβαιότητα έδινε τη θέση της στη χαρά και την ανακούφιση, καθώς οι οικείοι τους γύρισαν καλά στην υγεία τους.
«Εκτός από έναν συναγερμό κι ένα μήνυμα επείγουσας ανάγκης, δεν είχαμε κάποια άλλη αναστάτωση. Δεν είδαμε ούτε έναν στρατιωτικό, δεν καταλάβαινες ότι κάτι συμβαίνει. Γενικά υπήρξε μια ασφάλεια και ηρεμία, δούλευαν όλα κανονικά. Σίγουρα, είναι ανησυχητικό να ακούς εκρήξεις πάνω από το κεφάλι σου, σου δημιουργεί μια ανασφάλεια», λέει ένας από τους επιβάτες, που πήγε οδικώς από Ντουμπάι στο Κάιρο και απο Κάιρο πήρε πτήση για Αθήνα.
«Δούλευαν όλα κανονικά»
Νωρίτερα, είχε προσγειωθεί στον διεθνή αερολιμένα της Αθήνας πτήση που έφυγε στις τέσσερις το μεσημέρι, με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξουν στοιχειώδεις συνθήκες ασφάλειας.
Στις δηλώσεις τους, επιβάτες της πτήσης έκαναν λόγο για τις στιγμές αγωνίας που έζησαν, ενώ υπήρξαν κι αναφορές ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο παρουσιάζεται, αν και υπήρξε σήμερα νέο χτύπημα κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι από ιρανικό drone.
«Τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά»«Τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά όσο τα δείχνουν. Η κατάσταση είναι πολύ ασφαλής, είχαμε καθυστέρηση αλλά ήταν αναμενόμενη βάσει των συνθηκών. Είχε μια ταλαιπωρία, ήμασταν εκεί 7 ώρες...», ανέφερε ένας από τους επιβάτες, ο οποίος όπως είπε εργάζεται στο εμιράτο του Περσικού Κόλπου.
Μια άλλη επιβάτιδα δήλωνε ανακουφισμένη που γύρισε στην Ελλάδα. «Πρώτη φορά πήγαμε στο Ντουμπάι, πρώτη και τελευταία με όσα συνέβησαν», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Φοβηθήκαμε πολύ με όσα γίνονται κι είναι λογικό».
«Φοβηθήκαμε πολύ με όσα γίνονται...»
Δίπλα της, ένας άλλος επιβάτης που έφτασε με την ίδια πτήση, ανέφερε ότι χρειάστηκε μόνοι τους να κλείσουν τα εισιτήρια κι ότι δεν υπήρξε κάποια ειδοποίηση από την εταιρεία με την οποία πέταξαν. «Δώσαμε ονόματα, πήραμε τηλέφωνα και δεν μας ειδοποίησε κανείς», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε και στην επίθεση που έγινε το πρωί στο αεροδρόμιο, λέγοντας: «Φοβηθήκαμε πολύ γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις».
«Ήταν να φύγει στις 11 και έφυγαν στις 4 το μεσημέρι»«Ήταν να φύγει 11 το πρωί και τελικά έφυγαν στις 4 το μεσημέρι, υπήρχε ανησυχία γιατί έγινε πλήγμα στο αεροδρόμιο. Το ερώτημα ήταν αν θα έφευγε ή όχι η πτήση. Δεν θα έλεγα ότι είναι 100% καλά από ψυχολογική κατάσταση λόγω των συνθηκών», ανέφερε συγγενής επαναπατρισθέντων λίγο πριν φτάσει η πτήση από το Ντουμπάι.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα