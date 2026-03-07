Προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» η πτήση με τους 400 Έλληνες από το Ντουμπάι, βίντεο και φωτογραφίες



«Φοβηθήκαμε πολύ με όσα γίνονται...»

«Ήταν να φύγει στις 11 και έφυγαν στις 4 το μεσημέρι»

Μια άλλη επιβάτιδα δήλωνε ανακουφισμένη που γύρισε στην Ελλάδα. «Πρώτη φορά πήγαμε στο Ντουμπάι, πρώτη και τελευταία με όσα συνέβησαν», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Φοβηθήκαμε πολύ με όσα γίνονται κι είναι λογικό».Δίπλα της, ένας άλλος επιβάτης που έφτασε με την ίδια πτήση, ανέφερε ότι χρειάστηκε μόνοι τους να κλείσουν τα εισιτήρια κι ότι δεν υπήρξε κάποια ειδοποίηση από την εταιρεία με την οποία πέταξαν. «Δώσαμε ονόματα, πήραμε τηλέφωνα και δεν μας ειδοποίησε κανείς», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε και στην επίθεση που έγινε το πρωί στο αεροδρόμιο, λέγοντας: «Φοβηθήκαμε πολύ γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις».«Ήταν να φύγει 11 το πρωί και τελικά έφυγαν στις 4 το μεσημέρι, υπήρχε ανησυχία γιατί έγινε πλήγμα στο αεροδρόμιο. Το ερώτημα ήταν αν θα έφευγε ή όχι η πτήση. Δεν θα έλεγα ότι είναι 100% καλά από ψυχολογική κατάσταση λόγω των συνθηκών», ανέφερε συγγενής επαναπατρισθέντων λίγο πριν φτάσει η πτήση από το Ντουμπάι.