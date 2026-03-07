Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
30χρονος έκανε σούζες και επικίνδυνα σόου με τη μηχανή του σε δρόμους της Αττικής, ανέβαζε τα «κατορθώματά» του στα social media, δείτε βίντεο
30χρονος έκανε σούζες και επικίνδυνα σόου με τη μηχανή του σε δρόμους της Αττικής, ανέβαζε τα «κατορθώματά» του στα social media, δείτε βίντεο
Ο 30χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Αίγινα - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία
Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά από έρευνα που ξεκίνησε έπειτα από βίντεο που δημοσιεύονταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατέγραφαν επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές.
Στα βίντεο εμφανιζόταν αναβάτης μοτοσικλέτας να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, να αναπτύσσει ταχύτητα και να συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες στο οδικό δίκτυο της Αττικής.
Η έρευνα των αστυνομικών οδήγησε στην ταυτοποίηση του οδηγού, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της 6ης Μαρτίου στην Αίγινα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και προτροπή σε τέλεση αδικήματος, ενώ η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να δημοσίευε συστηματικά βίντεο με επικίνδυνες επιδείξεις οδήγησης, ενώ μέσω του ίδιου λογαριασμού προσκαλούσε και άλλα άτομα να συμμετέχουν σε αυτοσχέδιους αγώνες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα, στα βίντεο που είχαν αναρτηθεί στον συγκεκριμένο λογαριασμό εμφανιζόταν αναβάτης δίκυκλης μοτοσυκλέτας, η οποία προορίζεται για αποκλειστική χρήση σε πίστες χώματος, να συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες και να οδηγεί στο οδικό δίκτυο της Αττικής, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
Σε ζωντανή μετάδοση που πραγματοποίησε τη 5-3-2026 από τον επίμαχο λογαριασμό, εμφανιζόταν να πραγματοποιεί «σούζες» κρατώντας κινητό τηλέφωνο στο ένα χέρι, ενώ σε άλλα βίντεο οδηγεί πατώντας πάνω στη σέλα κινούμενος και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεντρωθέν δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 30χρονο αλλοδαπό, ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσυκλέτας, τον οποίο εντόπισαν και συνέλαβαν πρωινές ώρες της 6-3-2026 στην Αίγινα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας για προτροπή σε τέλεση αδικήματος, πλαστογραφία και επικίνδυνη οδήγηση.
Στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, ενώ ακόμα η μοτοσυκλέτα έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.
Επιπλέον, όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος από το επίμαχο προφίλ που διατηρούσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πέρα από τις συστηματικές δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού με επικίνδυνες οδηγικές του συμπεριφορές, προσκαλούσε έτερα άτομα σε συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες.
Η εν λόγω μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στην περιοχή της Αίγινας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».
Στα βίντεο εμφανιζόταν αναβάτης μοτοσικλέτας να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, να αναπτύσσει ταχύτητα και να συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες στο οδικό δίκτυο της Αττικής.
Η έρευνα των αστυνομικών οδήγησε στην ταυτοποίηση του οδηγού, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της 6ης Μαρτίου στην Αίγινα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και προτροπή σε τέλεση αδικήματος, ενώ η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να δημοσίευε συστηματικά βίντεο με επικίνδυνες επιδείξεις οδήγησης, ενώ μέσω του ίδιου λογαριασμού προσκαλούσε και άλλα άτομα να συμμετέχουν σε αυτοσχέδιους αγώνες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δείτε βίντεο
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:«Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε λογαριασμό σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
Ειδικότερα, στα βίντεο που είχαν αναρτηθεί στον συγκεκριμένο λογαριασμό εμφανιζόταν αναβάτης δίκυκλης μοτοσυκλέτας, η οποία προορίζεται για αποκλειστική χρήση σε πίστες χώματος, να συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες και να οδηγεί στο οδικό δίκτυο της Αττικής, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
Σε ζωντανή μετάδοση που πραγματοποίησε τη 5-3-2026 από τον επίμαχο λογαριασμό, εμφανιζόταν να πραγματοποιεί «σούζες» κρατώντας κινητό τηλέφωνο στο ένα χέρι, ενώ σε άλλα βίντεο οδηγεί πατώντας πάνω στη σέλα κινούμενος και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεντρωθέν δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 30χρονο αλλοδαπό, ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσυκλέτας, τον οποίο εντόπισαν και συνέλαβαν πρωινές ώρες της 6-3-2026 στην Αίγινα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας για προτροπή σε τέλεση αδικήματος, πλαστογραφία και επικίνδυνη οδήγηση.
Στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, ενώ ακόμα η μοτοσυκλέτα έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.
Επιπλέον, όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος από το επίμαχο προφίλ που διατηρούσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πέρα από τις συστηματικές δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού με επικίνδυνες οδηγικές του συμπεριφορές, προσκαλούσε έτερα άτομα σε συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες.
Η εν λόγω μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στην περιοχή της Αίγινας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα