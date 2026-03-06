Παρασκήνια από την επίσκεψη Μπραντ Πιτ στο δημαρχείο: «Θέλω κι εμένα να με περιμένετε κάθε πρωί στην πόρτα» είπε ο Δούκας στις υπαλλήλους
Παρασκήνια από την επίσκεψη Μπραντ Πιτ στο δημαρχείο: «Θέλω κι εμένα να με περιμένετε κάθε πρωί στην πόρτα» είπε ο Δούκας στις υπαλλήλους
«Μπραντ, Μπραντ!»: Φωνές και πανζουρλισμός στην έξοδο του ηθοποιού από το δημαρχείο μετά από πολύωρο γύρισμα - Η σκληρή ρήτρα εμπιστευτικότητας που υπέγραψε ο δήμος Αθηναίων - Τι έγινε μόλις μπήκε στο κτίριο ο χολιγουντιανός σταρ
Λίγο μετά τις 20:30 ο Μπραντ Πιτ αναχώρησε από το δημαρχείο της Αθήνας στην πλατεία Κοτζιά και γνώρισε ξανά την αποθέωση από θαυμάστριες και θαυμαστές του που συγκεντρώθηκαν να δουν από κοντά τον χολιγουντιανό σταρ ο οποίος συνεχίζει στη χώρα μας τα γυρίσματα για τη νέα του ταινία «The Riders».
Οι συγκεντρωθέντες υποδέχθηκαν τον ηθοποιό με επιφωνήματα θαυμασμού και δεκάδες κινητά στο χέρι φωνάζοντας το όνομά του. Ο Μπραντ Πιτ παρά τα πολύωρα γυρίσματα, ανταποκρίθηκε με χαμόγελο και τους χαιρέτισε κρατώντας στο χέρι τον φάκελο πιθανότατα με το σενάριο της ταινίας.
Το ίδιο σκηνικό είχε επαναληφθεί και το μεσημέρι, όταν Μπραντ Πιτ, άνετος και χαμογελαστός, έφτασε στην πλατεία Κοτζιά, χαιρέτησε όσους τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και επευφημίες. «Hello guys» είπε και προχώρησε στα ενδότερα του δημαρχιακού μεγάρου.
Λίγα λεπτά πριν από τις 15:00 ο διάσημος ηθοποιός έφτασε στην πλατεία Κοτζιά και κατευθύνθηκε στο καμαρίνι του, ενώ η περιοχή γύρω από το δημαρχείο έχει μετατραπεί σε κινηματογραφικό σκηνικό.
Αλλά κι εκεί τα πράγματα ήταν αντίστοιχα και οι εκδηλώσεις θαυμασμού ήταν θερμότατες: Όλες οι γυναίκες υπάλληλοι του δήμου Αθηναίων είχαν συγκεντρωθεί στην πόρτα για να δουν τον ηθοποιό. Σε τέτοιο βαθμό που ο Χάρης Δούκας... ζήλεψε: «θέλω κάθε πρωί να με περιμένετε κι εμένα έτσι» είπε γελώντας.
Τον χολιγουντιανό ηθοποιό έφερε στο δημαρχείο το athensfilmoffice, αλλά για να συμβεί αυτό αναγκάστηκε ο δήμος Αθηναίων να υπογράψει πολύ σκληρούς όρους στη ρήτρα εμπιστευτικότητας. Γι' αυτό ο Χάρης Δούκας δεν εμφανίζεται σε κανένα πλάνο ή φωτογραφία, ούτε μπορεί να αποκαλύψει ο,τιδήποτε σε σχέση με τα γυρίσματα, τις τοποθεσίες ή φωτογραφικό υλικό με τον ηθοποιό.
Οι συγκεντρωθέντες υποδέχθηκαν τον ηθοποιό με επιφωνήματα θαυμασμού και δεκάδες κινητά στο χέρι φωνάζοντας το όνομά του. Ο Μπραντ Πιτ παρά τα πολύωρα γυρίσματα, ανταποκρίθηκε με χαμόγελο και τους χαιρέτισε κρατώντας στο χέρι τον φάκελο πιθανότατα με το σενάριο της ταινίας.
Το ίδιο σκηνικό είχε επαναληφθεί και το μεσημέρι, όταν Μπραντ Πιτ, άνετος και χαμογελαστός, έφτασε στην πλατεία Κοτζιά, χαιρέτησε όσους τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και επευφημίες. «Hello guys» είπε και προχώρησε στα ενδότερα του δημαρχιακού μεγάρου.
Λίγα λεπτά πριν από τις 15:00 ο διάσημος ηθοποιός έφτασε στην πλατεία Κοτζιά και κατευθύνθηκε στο καμαρίνι του, ενώ η περιοχή γύρω από το δημαρχείο έχει μετατραπεί σε κινηματογραφικό σκηνικό.
Αλλά κι εκεί τα πράγματα ήταν αντίστοιχα και οι εκδηλώσεις θαυμασμού ήταν θερμότατες: Όλες οι γυναίκες υπάλληλοι του δήμου Αθηναίων είχαν συγκεντρωθεί στην πόρτα για να δουν τον ηθοποιό. Σε τέτοιο βαθμό που ο Χάρης Δούκας... ζήλεψε: «θέλω κάθε πρωί να με περιμένετε κι εμένα έτσι» είπε γελώντας.
Τον χολιγουντιανό ηθοποιό έφερε στο δημαρχείο το athensfilmoffice, αλλά για να συμβεί αυτό αναγκάστηκε ο δήμος Αθηναίων να υπογράψει πολύ σκληρούς όρους στη ρήτρα εμπιστευτικότητας. Γι' αυτό ο Χάρης Δούκας δεν εμφανίζεται σε κανένα πλάνο ή φωτογραφία, ούτε μπορεί να αποκαλύψει ο,τιδήποτε σε σχέση με τα γυρίσματα, τις τοποθεσίες ή φωτογραφικό υλικό με τον ηθοποιό.
Το συνεργείο του Χόλιγουντ έκλεισε αποκλειστικότητα στις καλύτερες αίθουσες του δημαρχείου για γύρισμα μέχρι τις 19:30, ενώ ο Χάρης Δούκας παραχώρησε τη θέση στάθμευσής του αλλά και τους προσωπικούς του χώρους στο δημαρχείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr ο Χάρης Δούκας είδε για λίγο κατ' ιδίαν τον ηθοποιό ενώ δεν αποκλείεται να του παραθέσει και κάποιο τραπέζι. Αυτό που του έκανε εντύπωση, όπως έλεγε σε συνεργάτες του, είναι πως «δεν καταλαβαίνεις την ηλικία του» και πως «είναι πολύ cool, είναι τυπάρας».
Μετά την Ύδρα, τη Χαλκίδα και την Αθήνα, ο Μπραντ Πιτ θα πάει στη Νέα Μάκρη για τη συνέχεια των γυρισμάτων. Θα μείνει στην Ελλάδα άλλες δύο εβδομάδες ακόμη.
Δείτε φωτογραφίες από την είσοδο του Μπραντ Πιτ στο μέγαρο του δήμου Αθηναίων
Δείτε βίντεο από την άφιξη του Μπραντ Πιτ
Το τεχνικό προσωπικό της παραγωγής βρίσκεται από νωρίς στον χώρο, μεταφέροντας διαρκώς εξοπλισμό στο πίσω μέρος του δημαρχείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σκηνές της ταινίας αναμένεται να γυριστούν στον χώρο του Ληξιαρχείου.
Παράλληλα, τα γυρίσματα που είχαν προγραμματιστεί στο υπόγειο πάρκινγκ του κτιρίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
Υπενθυμίζεται ότι ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα για τις ανάγκες της νέας κινηματογραφικής παραγωγής. Αρχικά πραγματοποίησε γυρίσματα στην Ύδρα, όπου παρέμεινε για αρκετές ημέρες, ενώ ακολούθησε η Χαλκίδα, πριν η παραγωγή μεταφερθεί στο κέντρο της Αθήνας.
Το ενδιαφέρον τώρα επικεντρώνεται στην πλατεία Κοτζιά, κοντά στην Ομόνοια, όπου η ομάδα παραγωγής συνεχίζει τις προετοιμασίες για τις επόμενες σκηνές της ταινίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα