Η Τράπεζα της Ελλάδος παρουσίασε το επετειακό αργυρό νόμισμα για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Νομισματικού Προγράμματος για το 2026 στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα.



Αλέξης Αθανασίου, και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημήτρης Κοσμάς.



Ο δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης, Αλέξης Αθανασίου, στην παρουσίαση του αργυρού νομίσματος στην Τράπεζα της Ελλάδος

Σφραγίδα ιστορίας που υπενθυμίζει τον ρόλο της Ερμούπολης Ο δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, Αλέξη Αθανασίου, τόνισε σήμερα μέσα από μία ανάρτηση του στο facebook πως «η έκδοση αυτού του νομίσματος, αποτελεί για τον τόπο μας πράξη υψηλού συμβολισμού. Είναι μια εθνική αναγνώριση της ιστορικής διαδρομής της πόλης μας, η οποία γεννήθηκε από πρόσφυγες».



«Η πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος να τιμήσει αυτή την επέτειο με την έκδοση επετειακού νομίσματος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το νησί. Το συγκεκριμένο δεν αποτελεί μόνο ένα συλλεκτικό τεκμήριο αισθητικής και συμβολισμού, αλλά αποτελεί μια σφραγίδα ιστορίας που υπενθυμίζει τον ρόλο της Ερμούπολης στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας», σημείωσε.



Παράλληλα, ο κ. Αθανασίου υπογράμμισε πως το αργυρό νόμισμα είναι «ένα αντικείμενο που συμπυκνώνει την ιστορία, τις αξίες και την ταυτότητα της πόλης μας και τις μεταφέρει στις επόμενες γενιές».



Πώς πήρε το όνομά της Ομιλητές ήταν ο κ. Νικόλαος Αναστασόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας, ο κ. Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος Υποδιευθυντής ΙΕΤΑ, η κα Μαρία Γερανάκη Αναπ. Προϊσταμένη Τμήματος Τύπωσης Κερμάτων (ΙΕΤΑ).



Η Ερμούπολη ιδρύθηκε το 1822, κατά τη διάρκεια της Ελληνική Επανάσταση του 1821. Την περίοδο εκείνη πολλοί Έλληνες πρόσφυγες από νησιά που καταστράφηκαν από τον πόλεμο, όπως η Χίος και τα Ψαρά, κατέφυγαν στη Σύρος.



Εκεί, κοντά στον παλιό οικισμό της Άνω Σύρος, άρχισαν να δημιουργούν έναν νέο οικισμό που σύντομα αναπτύχθηκε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο.



Η ονομασία της πόλης αποφασίστηκε με πρωτότυπο τρόπο, σε συμβούλιο που έγινε το 1826 από τους πρώτους κατοίκους της πόλης έξω από τον ναό.



Πήρε το όνομα Ερμούπολη προς τιμήν του αρχαίου θεού του εμπορίου Ερμή. Η πρόταση του ονόματος έγινε από τον πρόσφυγα χιώτη Λουκά Ράλλη.



Το όνομα επιλέχθηκε επειδή η πόλη εξελίχθηκε γρήγορα σε σημαντικό λιμάνι και εμπορικό κέντρο του ελληνικού κράτους.



Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης, Αλέξη Αθανασίου, στο facebook:



«Από τη χθεσινή μας συμμετοχή στην παρουσίαση του Νομισματικού Προγράμματος στην Τράπεζα της Ελλάδος για το 2026.



Με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση χαιρετίζω την παρουσίαση του Νομισματικού Προγράμματος 2026, το οποίο περιλαμβάνει το επετειακό αργυρό νόμισμα που εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης.



Η έκδοση αυτού, αποτελεί για τον τόπο μας πράξη υψηλού συμβολισμού. Είναι μια εθνική αναγνώριση της ιστορικής διαδρομής της πόλης μας, η οποία γεννήθηκε από πρόσφυγες.



Το όραμα, η τόλμη και η δημιουργικότητά τους, εξέλιξαν την Ερμούπολη σε πρωτεύουσα του εμπορίου, της ναυτιλίας και της βιομηχανίας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.



Η πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος να τιμήσει αυτή την επέτειο με την έκδοση επετειακού νομίσματος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το νησί. Το συγκεκριμένο δεν αποτελεί μόνο ένα συλλεκτικό τεκμήριο αισθητικής και συμβολισμού, αλλά αποτελεί μια σφραγίδα ιστορίας που υπενθυμίζει τον ρόλο της Ερμούπολης στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας.



Ένα αντικείμενο που συμπυκνώνει την ιστορία, τις αξίες και την ταυτότητα της πόλης μας και τις μεταφέρει στις επόμενες γενιές.



Ως δήμαρχος Σύρου–Ερμούπολης, εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την Τράπεζα της Ελλάδος και προσωπικά στον Γιάννη Στουρνάρα, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και φίλο του νησιού μας, για τη συνεργασία και την έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας της επετείου αυτής, καθώς επίσης και τον Σύνδεσμο Συριανών, με τον πρόεδρο Δημήτρη Βαφία και το διοικητικό συμβούλιο, για τη βοήθεια που μας έδωσε όλη αυτήν την περίοδο.



Ας αποτελέσει ο εορτασμός των 200 ετών από την ονοματοδοσία της πόλης μας αφετηρία νέων δημιουργικών στόχων για το μέλλον».



