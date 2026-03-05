Θα χάσουν άμεσα το δίπλωμά τους

Στην πράξη, σύμφωνα με αναλύσεις για τις νέες ρυθμίσεις, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οδηγών κινδυνεύει να βρεθεί κάποια στιγμή χωρίς δίπλωμα αν συνεχίσει τις καθημερινές κακές συνήθειες στο τιμόνι. Η μεγάλη αλλαγή είναι η έννοια της «υποτροπής». Για πρώτη φορά οι παραβάσεις δεν αντιμετωπίζονται μεμονωμένα αλλά συσσωρεύονται. Αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός που επαναλαμβάνει την ίδια παράβαση τιμωρείται κάθε φορά πολύ πιο αυστηρά, με αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα να φτάνει σε αφαίρεση διπλώματος για μήνες ή ακόμη και χρόνια.

Στην καθημερινότητα των ελληνικών δρόμων υπάρχουν αρκετές συμπεριφορές που θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα επικίνδυνες. Η χρήση κινητού τηλεφώνου στο τιμόνι, η παραβίαση STOP ή κόκκινου σηματοδότη, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, αλλά και η υπερβολική ταχύτητα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Για παράδειγμα, η χρήση κινητού μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για έναν μήνα, ενώ σε επαναλαμβανόμενη παράβαση η ποινή ανεβαίνει στα 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο. Αν ο οδηγός συνεχίσει να παρανομεί, το δίπλωμα μπορεί να αφαιρεθεί ακόμη και για οκτώ χρόνια...







