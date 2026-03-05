Θα χάσουν άμεσα το δίπλωμά τους
ΕΛΛΑΔΑ

Θα χάσουν άμεσα το δίπλωμά τους

Η οδήγηση στην Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή αυστηρών ελέγχων και σκληρότερων ποινών. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αλλάζει τη φιλοσοφία των ποινών και εισάγει ένα σύστημα που τιμωρεί πολύ πιο αυστηρά την επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα.

Θα χάσουν άμεσα το δίπλωμά τους
UPD:

Στην πράξη, σύμφωνα με αναλύσεις για τις νέες ρυθμίσεις, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οδηγών κινδυνεύει να βρεθεί κάποια στιγμή χωρίς δίπλωμα αν συνεχίσει τις καθημερινές κακές συνήθειες στο τιμόνι. Η μεγάλη αλλαγή είναι η έννοια της «υποτροπής». Για πρώτη φορά οι παραβάσεις δεν αντιμετωπίζονται μεμονωμένα αλλά συσσωρεύονται. Αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός που επαναλαμβάνει την ίδια παράβαση τιμωρείται κάθε φορά πολύ πιο αυστηρά, με αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα να φτάνει σε αφαίρεση διπλώματος για μήνες ή ακόμη και χρόνια.

Στην καθημερινότητα των ελληνικών δρόμων υπάρχουν αρκετές συμπεριφορές που θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα επικίνδυνες. Η χρήση κινητού τηλεφώνου στο τιμόνι, η παραβίαση STOP ή κόκκινου σηματοδότη, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, αλλά και η υπερβολική ταχύτητα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Για παράδειγμα, η χρήση κινητού μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για έναν μήνα, ενώ σε επαναλαμβανόμενη παράβαση η ποινή ανεβαίνει στα 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο. Αν ο οδηγός συνεχίσει να παρανομεί, το δίπλωμα μπορεί να αφαιρεθεί ακόμη και για οκτώ χρόνια...



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



UPD:

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης