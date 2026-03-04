Γονατίζουν σε εθνική οδό του Ισραήλ για να προστατευτούν εν μέσω σειρήνων για επιθέσεις, δείτε βίντεο
Οι προειδοποιήσεις βρήκαν οδηγούς στα οχήματά τους στις εθνικές οδούς της χώρας
Σειρήνες ηχούν σε Ιερουσαλήμ, Τελ Αβίβ και σε ολόκληρο το κεντρικό Ισραήλ λόγω αεροπορικής επίθεσης του Ιράν.
Πρόωρη προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης σε ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανίχνευσε περισσότερες βαλλιστικές πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν με τους πολίτες να καλούνται να καταφύγουν σε καταφύγια.
Οι προειδοποιήσεις βρήκαν οδηγούς στα οχήματά τους στις εθνικές οδούς της χώρας. Κάποιοι επέλεξαν να βγουν εκτός ΙΧ προκειμένου να προστατευτούν.
Σε βίντεο του protothema.gr απεικονίζεται πολίτης γονατιστός στο οδόστρωμα ενώ ακόμα δύο άτομα κοιτάζουν τον ουρανό τη στιγμή που ηχούν οι σειρήνες.
Δείτε το βίντεο:
