Μαχαίρωσαν ανήλικο έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα, δείτε βίντεο
Στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι και το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα όταν ένας μαθητής μαχαιρώθηκε στον μηρό από ομάδα ατόμων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο ανήλικος δέχθηκε επίθεση από ομάδα πέντε έως έξι ατόμων, με έναν από τους δράστες να τον χτυπά με μαχαίρι, πιθανότατα τύπου καραμπίτ και να τον τραυματίζει στον μηρό.
Όλα έγιναν στις 14:20 μεσημέρι όταν καθηγητής του 41ου Λυκείου Αθηνών ειδοποίησε τις αρχές ότι ένας μαθητής δέχθηκε επίθεση. Στο σημείο έφρασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον μαθητή στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών ενώ την ίδια στιγμή στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι και το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο.
