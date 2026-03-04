Συγκινεί πατέρας αθλητή του Άρη: Να σε παίρνει το παιδί σου και να σου λέει «μπαμπά κατεβαίνουμε στο δεύτερο υπόγειο»
Η Κ18 μπάσκετ του Άρη συμμετείχε σε τουρνουά της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι και είχαν εγκλωβιστεί εκεί τις τελευταίες ημέρες
Η αποστολή της ομάδας μπάσκετ Κ18 του Άρη επέστρεψε με ασφάλεια πίσω στη Θεσσαλονίκη μετά τον εγκλωβισμό της στο Αμπού Ντάμπι έπειτα από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή.
Ο πατέρας αθλητή της Κ18 του Άρη, Μανώλης Χατζηλάμπρου, μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε πως πλέον είναι πολύ χαρούμενοι, που γύρισαν τα παιδιά πίσω.
Ο πατέρας ενός εκ των αθλητών της Κ18 του Άρη, Μανώλης Χατζηλάμπρου, μίλησε στο ΕΡΤNews και τόνισε πως πλέον είναι πολύ χαρούμενοι, που γύρισαν τα παιδιά πίσω.
«Περάσαμε πάρα πολύ άσχημα γιατί όταν είσαι μακριά, το παιδί σου έχει πάει για μπάσκετ και γίνεται πόλεμος, καταλαβαίνετε το άγχος μας και το τι ζήσαμε αυτές τις μέρες. Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά, με την Ευρωλίγκα, την ΚΑΕ Άρης και το υπουργείο μας, κατάφεραν τα παιδιά μας και γύρισαν πίσω. Έχουν μείνει πίσω γονείς και η σκέψη μας είναι σε αυτούς και σε όλους τους Έλληνες, που είναι εκεί. Έχουμε καταλάβει από πρώτο χέρι πόσο δύσκολο είναι να είσαι σε μία ξένη χώρα, που γίνεται και πόλεμος. Ευτυχώς, δεν διακόπηκε καθόλου η επικοινωνία μας. Δε σας κρύβω ότι δεν κοιμόμασταν με αποκορύφωμα τα ξημερώματα της Τρίτης. Να σε παίρνει το παιδί σου, να σου λέει ‘μπαμπά κατεβαίνουμε στο λόμπι’ και μετά να σου λέει ‘κατεβαίνουμε στο πρώτο και μετά στο δεύτερο υπόγειο’, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας αθλητή.
Η ομάδα U18 του Άρη συμμετείχε στο τουρνουά NEX Generation της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι το οποίο διακόπηκε το Σάββατο (28/2) λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
Για περίπου 72 ώρες ήταν εγκλωβισμένη στο ξενοδοχείο στο οποίο είχαν καταλύσει οι αποστολές των ομάδων που συμμετείχαν στο τουρνουά καθώς ήταν κλειστός ο εναέριος χώρος και ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση αεροπορικών πτήσεων.
Με πρωτοβουλία της Euroleague ναυλώθηκε πτήση τσάρτερ χθες το απόγευμα – στο οποίο επιβιβάστηκαν όλες οι αποστολές των ομάδων – και η U18 του Άρη ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής στις 5μ.μ. ώρα Ελλάδας.
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (3/3) έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και ακολούθησε το οδικό ταξίδι προς τη Θεσσαλονίκη. Η διάρκεια αυτού κράτησε περίπου δέκα ώρες και σήμερα (4/3) το πρωί έφτασε στο Αλεξάνδρειο όπου τους παίκτες της αποστολής υποδέχθηκαν οι δικοί τους άνθρωποι.
Συνολικά, 22 μέλη ήταν στην αποστολή της ελληνικής ομάδας.
Με αγκαλιές η υποδοχή στο «Αλεξάνδρειο»
