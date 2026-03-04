Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Επέστρεψε στην Ελλάδα η ομάδα νέων του Άρη: Με αγκαλιές τους υποδέχθηκαν στο «Αλεξάνδρειο»
Η Κ18 μπάσκετ του Άρη συμμετείχε σε τουρνουά της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι και είχαν εγκλωβιστεί εκεί τις τελευταίες ημέρες
Η ομάδα U18 του Άρη συμμετείχε στο τουρνουά NEX Generation της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι το οποίο διακόπηκε το Σάββατο (28/2) λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
Για περίπου 72 ώρες ήταν εγκλωβισμένη στο ξενοδοχείο στο οποίο είχαν καταλύσει οι αποστολές των ομάδων που συμμετείχαν στο τουρνουά καθώς ήταν κλειστός ο εναέριος χώρος και ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση αεροπορικών πτήσεων.
Με πρωτοβουλία της Euroleague ναυλώθηκε πτήση τσάρτερ χθες το απόγευμα – στο οποίο επιβιβάστηκαν όλες οι αποστολές των ομάδων – και η U18 του Άρη ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής στις 5μ.μ. ώρα Ελλάδας.
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (3/3) έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και ακολούθησε το οδικό ταξίδι προς τη Θεσσαλονίκη. Η διάρκεια αυτού κράτησε περίπου δέκα ώρες και σήμερα (4/3) το πρωί έφτασε στο Αλεξάνδρειο όπου τους παίκτες της αποστολής υποδέχθηκαν οι δικοί τους άνθρωποι.
Συνολικά, 22 μέλη ήταν στην αποστολή της ελληνικής ομάδας.
