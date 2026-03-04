Ημερίδα της Study in Greece για την παγκόσμια ελληνομάθεια - Η νέα πλατφόρμα Faros Global Community χαρτογραφεί την ελληνική εκπαίδευση και τον πολιτισμό

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστεί η συνολική στρατηγική της Study in Greece για την παγκόσμια προβολή των ελληνικών πανεπιστημίων και την προσέλκυση διεθνών φοιτητών

ημερίδα αφιερωμένη στην ελληνική γλώσσα και την παγκόσμια ελληνομάθεια, υπό την αιγίδα του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείο Εξωτερικών.



Η εκδήλωση, με τίτλο «Η ελληνική γλώσσα: μία πύλη για τον κόσμο», φιλοδοξεί να αναδείξει τον διττό ρόλο της γλώσσας μας ως διαχρονικού φορέα πολιτισμού και ως σύγχρονου στρατηγικού εργαλείου διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης.







Η ελληνομάθεια στο επίκεντρο της διεθνοποίησης Σε μια περίοδο όπου τα πανεπιστήμια διεθνώς επενδύουν στην εξωστρέφεια, τις διακρατικές συνεργασίες και την κινητικότητα φοιτητών και ερευνητών, η ελληνική γλώσσα επαναπροσδιορίζεται όχι μόνο ως πολιτισμική παρακαταθήκη, αλλά ως ενεργός αναπτυξιακός πόρος.







Faros Global Community: Χαρτογραφώντας τον παγκόσμιο ελληνισμό της γνώσης Κεντρικό σημείο της ημερίδας αποτελεί η παρουσίαση της ψηφιακής πύλης Faros Global Community, ενός διεθνούς κόμβου που καταγράφει και χαρτογραφεί τμήματα, προγράμματα και ακαδημαϊκές δομές ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού ανά τον κόσμο.



Η πρωτοβουλία στοχεύει στη διασύνδεση ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, στην ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών και ερευνητικών δράσεων, καθώς και στη δημιουργία ενός ζωντανού, διαδραστικού δικτύου με επίκεντρο την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό.



«e-λληνομάθεια»: Η γλώσσα χωρίς σύνορα Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, επίσης, στην ψηφιακή πλατφόρμα «e-λληνομάθεια», η οποία αξιοποιεί σύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθιστώντας την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας.



Η πλατφόρμα απευθύνεται σε Έλληνες της Διασποράς που επιθυμούν να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με τη γλώσσα και την πολιτισμική τους ταυτότητα, σε φιλέλληνες και σε υποψήφιους διεθνείς φοιτητές, που στοχεύουν σε φοίτηση σε ελληνόφωνα προγράμματα σπουδών.



Η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιημένης γλωσσικής επάρκειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, ιδίως καθώς αυξάνεται η διεθνής ζήτηση για ελληνόφωνα προγράμματα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.



Η στρατηγική της Study in Greece για τα ελληνικά πανεπιστήμια Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστεί η συνολική στρατηγική της Study in Greece για την παγκόσμια προβολή των ελληνικών πανεπιστημίων και την προσέλκυση διεθνών φοιτητών.



Πιο αναλυτικά, η στρατηγική της SiG, του εθνικού φορέα διεθνοποίησης των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων, εστιάζει στην ενίσχυση των ελληνόφωνων προγραμμάτων, στη διασύνδεση με την ελληνική Διασπορά, αλλά και στην ανάδειξη της Ομογένειας ως ενεργού εταίρου διεθνοποίησης.



Μέσα από παραδείγματα κοινών ακαδημαϊκών και ερευνητικών πρωτοβουλιών, θα καταδειχθεί πώς η ελληνική γλώσσα λειτουργεί ως καταλύτης πολιτιστικής ανταλλαγής και διεθνούς συνεργασίας, μετατρέποντας τον παγκόσμιο ελληνισμό σε στρατηγικό σύμμαχο της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης.



Από τα ομηρικά έπη έως τη σύγχρονη επιστημονική ορολογία, η ελληνική γλώσσα παραμένει θεμέλιο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού. Παράλληλα, προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, αξιοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία και καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές. Επομένως, η πρωτοβουλία της Study in Greece έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η ελληνική δεν αποτελεί μόνο αντικείμενο ιστορικής αναφοράς, αλλά ζωντανή πύλη επικοινωνίας, γνώσης και διεθνούς διασύνδεσης.



Σχετικά με την εκδήλωση Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα «Jacqueline de Romilly» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και θα έχει υβριδική μορφή, με δυνατότητα παρακολούθησης τόσο διά ζώσης όσο και μέσω απευθείας μετάδοσης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και θα διεξαχθεί στα ελληνικά.



Αξίζει να αναφερθεί, ότι φέτος γιορτάστηκε για πρώτη φορά η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στις 9 Φεβρουαρίου, μετά την πρόσφατη καθιέρωσή της από την UNESCO.