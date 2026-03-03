Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Λευκωσία: Δεν υπάρχουν αμερικανικά αεροσκάφη στην Κύπρο
Η Κυπριακή κυβέρνηση διαμήνυσε μετ’ επιτάσεως ότι δεν υπάρχουν αμερικανικά αεροσκάφη μόνιμα ή επιχειρησιακά στη βάση «Αντρέα Παπανδρέου» στην Πάφο, ούτε τέτοια στοιχεία έχουν λάβει από τις Βρετανικές Βάσεις που βρίσκονται στο νησί. Αυτό τόνισε ο Κύπριος Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, απαντώντας σε ερωτήσεις για τα πρόσφατα γεγονότα στο Ακρωτήρι. Τα μόνα μαχητικά που δραστηριοποιούνται είναι ελληνικά F-16 και άλλα μέσα που έχουν αναπτυχθεί με αμοιβαία συμφωνημένο πλαίσιο. Η κυπριακή Κυβέρνηση αποδέχεται παροχές διευκολύνσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως απομακρύνσεις αμάχων, όχι όμως για επιχειρησιακή χρήση αμερικανικών στρατιωτικών μέσων.
Το γενικό μήνυμα της Λευκωσίας είναι ότι δεν υφίσταται αμερικανική στρατιωτική κίνηση στο νησί πέραν αυτών που έχουν δηλωθεί σε διεθνείς συμφωνίες, και ότι η Κύπρος παραμένει μη στρατιωτικός κόμβος στις περιφερειακές εντάσεις, τηρώντας την πολιτική της αποφυγής άμεσης εμπλοκής.
