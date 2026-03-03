Δένδιας: Είμαστε συνολικά και απολύτως στη διάθεση της Κύπρου - Χριστοδουλίδης: Ευχαριστώ την Ελλάδα, δείχνει πώς πρέπει να αντιδράσει η Ευρώπη

«Η Ελλάδα δηλώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πρόθεση της να παράσχει μέσα στα πλαίσια των δυνάμεών της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο » είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας - Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο





