«Θόλος» προστασίας στην Κύπρο από τα συστήματα «Κένταυρος» και Aster 30 που έχουν οι ελληνικές φρεγάτες - Πώς αποτρέπουν επιθέσεις από αέρος

Τι οπλισμό φέρνουν «Κίμων», «Ψαρά» και τα F-16 και πώς θα ενισχύσουν την αντιαεροπορική ομπρέλα της Κύπρου

Κίμων» και «Ψαρά» καθώς και ζεύγους F-16 στην Κύπρο, μετά τη δεύτερη επίθεση με drone, αποκτά σαφές επιχειρησιακό αποτύπωμα, με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας του νησιού.



Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία της «Ψαρά», η οποία φέρει το ελληνικής ανάπτυξης σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος» για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων απειλών, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες αεράμυνας περιοχής της «Κίμων» και την εναέρια κάλυψη των F-16.



Οι δυνατότητες της φρεγάτας «Κίμων» Η φρεγάτα «Κίμων», πρώτης γραμμής μονάδα τύπου FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελεί την πιο σύγχρονη αντιαεροπορική πλατφόρμα του ελληνικού στόλου. Διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, οι οποίοι παρέχουν δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.



Εξοπλίζεται με το ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA, ικανό για ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών εναέριων στόχων, καθώς και με προηγμένο σύστημα μάχης. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση επιτρέπει στη «Κίμων» να λειτουργεί ως κόμβος αντιαεροπορικής κάλυψης σε ευρύτερη ακτίνα, όχι μόνο για το ίδιο το πλοίο αλλά και για την περιοχή επιχειρήσεων.



Αναλυτικά όσα διαθέτει:



- Κάθετους εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, με δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.







- Σύστημα μάχης SETIS.



- Αντιαεροπορικά και ανθυποβρυχιακά όπλα, καθώς και πυροβόλο 76 χιλιοστών.



Η φρεγάτα «Ψαρά» και το σύστημα «Κένταυρος» Η φρεγάτα «Ψαρά» (κλάσης MEKO 200HN) διαθέτει πυραύλους ESSM για αντιαεροπορική άμυνα μέσης εμβέλειας, σύστημα CIWS Phalanx για εγγύς προστασία και ολοκληρωμένα ραντάρ επιτήρησης.



Ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο, έχει η παρουσία του ελληνικής ανάπτυξης συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος», που έχει ενσωματωθεί σε μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού.



Το «Κένταυρος», που αναπτύχθηκε από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, είναι σύστημα παρεμβολών (soft-kill) σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). Εντοπίζει και παρεμβάλλει τα σήματα επικοινωνίας και καθοδήγησης των drones, διακόπτοντας τη λειτουργία τους χωρίς χρήση πυρών.



Σε περιβάλλον όπου οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα μέσα αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων συγκρούσεων, η παρουσία του συγκεκριμένου συστήματος αποκτά αυξημένη επιχειρησιακή σημασία.



Τι διαθέτει η φρεγάτα:



- Το «Κένταυρος» είναι σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).



- Εντοπίζει, παρεμβάλλει και εξουδετερώνει εχθρικά drones μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών.



- Έχει ήδη δοκιμαστεί επιχειρησιακά σε μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού.



Η παρουσία του συγκεκριμένου συστήματος αποκτά αυξημένη σημασία υπό το πρίσμα επιθέσεων με drone, καθώς προσφέρει άμεση ικανότητα αντιμετώπισης απειλών χαμηλού κόστους και χαμηλού ίχνους, που αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων συγκρούσεων.



Ο ρόλος των F-16 Viper Τα δύο ζευγη των F-16 που αναπτύσσονται είναι διαμόρφωσης Viper (Block 72), η πλέον σύγχρονη έκδοση του τύπου στην Πολεμική Αεροπορία.



Τα F-16 Viper διαθέτουν ραντάρ AESA AN/APG-83, το οποίο προσφέρει σημαντικά αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων σε σχέση με παλαιότερες εκδόσεις. Το σύστημα επιτρέπει ταυτόχρονη εμπλοκή πολλαπλών εναέριων απειλών και βελτιωμένη επίγνωση τακτικής κατάστασης.



Είναι πιστοποιημένα για χρήση πυραύλων αέρος-αέρος AIM-120 AMRAAM μέσης εμβέλειας και AIM-9 Sidewinder μικρής εμβέλειας, ενώ μπορούν να εκτελέσουν αποστολές αναχαίτισης και εναέριας περιπολίας (Combat Air Patrol).



Η παρουσία τους προσθέτει κινητή και ευέλικτη διάσταση στην αεράμυνα, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τις ναυτικές μονάδες και δημιουργώντας επιπλέον επίπεδο εναέριας κάλυψης.