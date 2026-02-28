Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ, όπλο με διόπτρα και σφαίρες στη λίμνη Μαραθώνα, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Λίμνη Μαραθώνα Καλάσνικοφ Όπλο

Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ, όπλο με διόπτρα και σφαίρες στη λίμνη Μαραθώνα, δείτε φωτογραφίες

Στο σημείο ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να περισυλλέξουν τα όπλα και να τα μεταφέρουν για εργαστηριακό έλεγχο

Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ, όπλο με διόπτρα και σφαίρες στη λίμνη Μαραθώνα, δείτε φωτογραφίες
7 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ μετά τον εντοπισμό οπλισμού στη λίμνη Μαραθώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα ευρήματα περιλαμβάνονται ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο με διόπτρα, καθώς και κουτί με σφαίρες.

Στο σημείο ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να περισυλλέξουν τα όπλα και να τα μεταφέρουν για εργαστηριακό έλεγχο.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δείτε φωτογραφίες:

Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ, όπλο με διόπτρα και σφαίρες στη λίμνη Μαραθώνα, δείτε φωτογραφίες
Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ, όπλο με διόπτρα και σφαίρες στη λίμνη Μαραθώνα, δείτε φωτογραφίες
Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ, όπλο με διόπτρα και σφαίρες στη λίμνη Μαραθώνα, δείτε φωτογραφίες
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης