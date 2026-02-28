Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ, όπλο με διόπτρα και σφαίρες στη λίμνη Μαραθώνα, δείτε φωτογραφίες
Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ μετά τον εντοπισμό οπλισμού στη λίμνη Μαραθώνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στα ευρήματα περιλαμβάνονται ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο με διόπτρα, καθώς και κουτί με σφαίρες.
Στο σημείο ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να περισυλλέξουν τα όπλα και να τα μεταφέρουν για εργαστηριακό έλεγχο.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
