Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα με υπερσύγχρονο εργαστήριο πλαστογραφίας στην Αττική, τεράστια κέρδη

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία, εντοπίστηκε το ανωτέρω πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, από το οποίο κατασχέθηκαν:-2- εκτυπωτές laser εγχάραξης πλαστικών διαφανειών,-2- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,πολυμηχάνημα τεχνολογίας inkjet,θερμοκολλητής,ανιχνευτής πλαστότητας υπεριώδους ακτινοβολίας (UV),-5- κινητά τηλέφωνα,το χρηματικό ποσό των -885- ευρώ,-289- δελτία ταυτότητας,-123- άδειες διαμονής,-133- άδειες ικανότητας οδήγησης καιδιαβατήριο.Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 230.000 ευρώ. Η εν λόγω επιχείρηση υλοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της δράσης EMPACT 2.2 EASTMED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η χώρα μας.Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.