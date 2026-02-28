Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα με υπερσύγχρονο εργαστήριο πλαστογραφίας στην Αττική, τεράστια κέρδη

Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Από τις αρχές του 2025 προμήθευαν μετανάστες με πλαστά διαβατήρια και ταυτότητες για παράνομη προώθηση στην Ε.Ε.
Τέλος στη δράση μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, που ειδικευόταν στην κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, έβαλε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής.
Μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση το απόγευμα της Πέμπτης, 26 Φεβρουαρίου, οι αρχές εξάρθρωσαν το παράνομο εργαστήριο που τροφοδοτούσε με πλαστά έγγραφα μετανάστες, με σκοπό την παράνομη προώθησή τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση το απόγευμα της Πέμπτης, 26 Φεβρουαρίου, οι αρχές εξάρθρωσαν το παράνομο εργαστήριο που τροφοδοτούσε με πλαστά έγγραφα μετανάστες, με σκοπό την παράνομη προώθησή τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι συλλήψεις και το προφίλ της οργάνωσηςΚατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 42 και 44 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας ακόμη συνεργός τους που αναζητείται. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2025, έχοντας στήσει μια κερδοφόρα επιχείρηση με διακριτούς ρόλους:
Ο «τιμοκατάλογος» της πλαστογραφίαςΗ οργάνωση διέθετε μεγάλη γκάμα εγγράφων διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε «παραγγελίας». Οι τιμές κυμαίνονταν ανάλογα με τη δυσκολία κατασκευής:
Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία, εντοπίστηκε το ανωτέρω πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, από το οποίο κατασχέθηκαν:
-2- εκτυπωτές laser εγχάραξης πλαστικών διαφανειών,
-2- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
πολυμηχάνημα τεχνολογίας inkjet,
θερμοκολλητής,
ανιχνευτής πλαστότητας υπεριώδους ακτινοβολίας (UV),
-5- κινητά τηλέφωνα,
το χρηματικό ποσό των -885- ευρώ,
-289- δελτία ταυτότητας,
-123- άδειες διαμονής,
-133- άδειες ικανότητας οδήγησης και
διαβατήριο.
Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 230.000 ευρώ. Η εν λόγω επιχείρηση υλοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της δράσης EMPACT 2.2 EASTMED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η χώρα μας.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.
