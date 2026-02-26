Ισόβια στον δολοφόνο της Δώρας Ναστούλη στο Αγρίνιο: Ευχή να μην υπάρξουν άλλα θύματα έμφυλης βίας, είπε ο δικηγόρος της οικογένειας

μητέρας τριών παιδιών

επέβαλε ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επιπλέον για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης οπλοχρησίας και της παραβίασης περιοριστικών όρων, του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης πέντε ετών και χρηματική ποινή 1000 ευρώ.

Η απόφαση έγινε δεκτή με έντονη συναισθηματική φόρτιση από τη μητέρα της Δώρας, τον αδερφό της και τα τρία παιδιά της που όλα αυτά τα χρόνια ζητούσαν δικαίωση για τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της με βίαιο τρόπο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Δώρας κ. Καραγκούνης είπε στο protothema.gr:

«Τόσο εγώ όσο και η οικογένεια, αισθανόμαστε πλήρως δικαιωμένοι μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Από την πρώτη στιγμή, η οικογένεια της Δώρας σήκωσε ότι είχε εμπιστοσύνη στο έργο της δικαιοσύνης και μετά τη σημερινή απόφαση οι προσδοκίες τους ικανοποιήθηκαν. Πλέον με τη σημερινή απόφαση η οποία ήταν ομόφωνη σε όλα τα σκέλη της αποδέχθηκε πλήρως ότι ο κατηγορούμενος δρώντας με πλήρη διαύγεια οργάνωσε και εκτέλεσε το σχέδιο του, δολοφονώντας τη Δώρα Ναστουλη εν ψυχρώ και στη συνέχεια προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του αποφεύγοντας για πολλές ώρες τη σύλληψη του. Ευχή όλων μας να μην υπάρξουν άλλα θύματα έμφυλης βίας και μακάρι η απόφαση αυτή να στείλει τα μηνύματα που πρέπει σε όλους».

Η αγόρευση της εισαγγελέως



Απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης



Το έγκλημα και η σύλληψη του δράστη