Δολοφονία της Δώρας από το Αγρίνιο: Καταπέλτης η εισαγγελέας, ζητά την ενοχή του 30χρονου συντρόφου της, αύριο η απόφαση του δικαστηρίου

Ο φερόμενος ως δράστης αντιμετωπίζει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης - Υποστήριξε ότι είχε κάνει χρήση αλκοόλ και ψηχοφαρμάκων - Δεν αποδέχθηκε ποτέ την απόφαση της Δώρας να τερματίσει τη σχέση τους και να προχωρήσει τη ζωή της

Δώρας Ναστούλη, που έγινε τον Νοέμβριο του 2024 στο



Η δίκη ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου και συνεχίστηκε την Τετάρτη 25/02, διεκόπη για την Πέμπτη (26/2), οπού αναμένεται η αγόρευση του συνηγόρου υπεράσπισης και η τελική απόφαση του Δικαστηρίου για την ποινική μεταχείριση του 30χρονου φερόμενου δράστη.







Ο ίδιος, στο δικαστήριο ανακάλεσε την αρχική του κατάθεση, επιχειρώντας να αποδώσει το έγκλημά του στο αλκοόλ και στα ψυχοφάρμακα που – όπως υποστήριξε – είχε καταναλώσει.



Ωστόσο, όλα είναι υπό την κρίση του Δικαστηρίου, με την απόφαση να αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απροόπτου αύριο. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο δράστης είναι της ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της παράνομης οπλοφορίας και της παραβίασης περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, όταν το θύμα τον είχε καταγγέλλει. Έτσι, η επαπειλούμενη ποινή, αν δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά είναι τα ισόβια δεσμά.







Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο δράστης δεν αποδέχθηκε ποτέ την απόφαση της Δώρας να τερματίσει τη σχέση τους και να προχωρήσει τη ζωή της. Την παρενοχλούσε συστηματικά, την απειλούσε και αγνοούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί μετά από καταγγελία της ίδιας για ενδοοικογενειακή βία.



Το έγκλημα και η σύλληψη του δράστη Ο φερόμενος ως δράστης που συνελήφθη από την Αστυνομία ζητούσε από τον διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ να τον σκοτώσει. Ο δράστης πριν παραδοθεί στους αστυνομικούς προηγήθηκαν είκοσι δραματικά λεπτά διαπραγμάτευσης. Αρχικά τον δράστη, είχε εντοπίσει η αδελφή του, σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι τους, μέσα σε καλαμιές κοντά στη λίμνη και ενημέρωσε την αστυνομία.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έλεγε στον διαπραγματευτή να τον πυροβολήσει ο ίδιος και να τον σκοτώσει. Ο έμπειρος αξιωματικός, του είπε πως δεν θέλει να τον σκοτώσει, θέλει το καλό του και σκοπός του είναι να τον σώσει.



Ο διαπραγματευτής συνέχισε να συνομιλεί μαζί του, κέρδισε την εμπιστοσύνη του και τον έπεισε να αφήσει το όπλο στο έδαφος. Ο 30χρονος προχώρησε τρία μέτρα, γονάτισε στο χώμα, τον πλησίασε ο διαπραγματευτής, και με την βοήθεια συναδέλφων του πέρασαν χειροπέδες. Στην κατοχή του είχε 21 φυσίγγια, και ένα μαχαίρι, που κατασχέθηκαν.



Το περίστροφο ήταν γεμάτο και στο μύλο οι αστυνομικοί βρήκαν 9 φυσίγγια. Ο δράστης, μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Αγρινίου, και ακόμα δεν έχει ηρεμήσει για να μπορέσει να καταθέσει. Στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας στο Αγρίνιο, έφτασαν γύρω στις 6:30 το απόγευμα της Τρίτης οι γονείς του 30χρονου δράστη της δολοφονίας της 43χρονης Δώρας.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα και η αδερφή του 30χρονου προσπάθησαν και αυτές να τον πείσουν να παραδοθεί. Η αδελφή του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας της 43χρονης Δώρας, περιγράφει πώς ο 30χρονος εμφανίστηκε μπροστά στην ίδια και τη μητέρα της, στην περιοχή της Μυρτιάς, μετά την αποτρόπαια πράξη του και τις προσπάθειες τους να τον πείσουν να παραδοθεί.



«Ήμουν συνέχεια στο παράθυρο όλη νύχτα και κάποια στιγμή τον βλέπω εδώ, στο πράσινο και λέω της μάνας μου είναι ο Ανδρέας και τον είδαμε και κατεβήκαμε πάρα πολύ γρήγορα φωνάζοντας παραδώσου».



Το ζευγάρι είχε παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας και ο συλληφθείς επρόκειτο να δικαστεί σε τρεις ημέρες. Είχε συλληφθεί ξανά τον Σεπτέμβριο του 2024, έπειτα από μήνυση που είχε υποβάλλει το θύμα σε βάρος του, για ενδοοικογενειακή βία, διότι βρισκόμενος στο σπίτι της, κρατώντας κουζινομάχαιρο την είχε απειλήσει λεκτικά, προκαλώντας της τρόμο και ανησυχία.



Από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή είχαν επιβληθεί στον κατηγορούμενο οι περιοριστικοί όροι της μη προσέγγισης του θύματος σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων και της απαγόρευσης επικοινωνίας μαζί της, ενώ του είχαν αφαιρεθεί πριν δύο μήνες, από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου, δύο κυνηγετικά όπλα και είχαν ανακληθεί οι σχετικές άδειες οπλοκατοχής. Για την ίδια υπόθεση, η 43χρονη είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμούσε την χορήγηση panic button και τη μεταφορά της σε ασφαλή δομή φιλοξενίας.