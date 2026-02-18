Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει
Χρήστος Μαυρίκης Σπάτα Δίκη

Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει στο δικαστήριο και να καταθέσει ο άνθρωπος με τον οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε τον διαπληκτισμό το βράδυ της περασμένης Δευτέρας

Βασιλική Κόκκαλη
Αναβολή για τις 23 Απριλίου 2026 πήρε σήμερα απο το αυτόφωρο δικαστήριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη, ο οποίος κατηγορείται για σειρά πλημμελημάτων μετα τη σύλληψή του στο σπίτι του στα Σπάτα

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει στο δικαστήριο και να καταθέσει ο άνθρωπος με τον οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε τον διαπληκτισμό το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Ο Χρήστος Μαυρίκης πέρασε μάλιστα χθες όλο το βράδυ στα κρατητήρια. Είναι δε σε κατ οίκον περιορισμό (βραχιολάκι), όρος που του έχει επιβληθεί τον Μάιο του 2025 για την κατηγορια της δωροδοκίας δικαστή.


Σε βάρος του Μαυρίκη η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας έχει ασκήσει δίωξη για:

-παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης,
-άσκοπους πυροβολισμούς,
Κλείσιμο
-παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και
-παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Πλέον μετα την αναβολη της δίκης του ο Μαυρίκης επιστρέφει σπίτι του αλλα σε κατ' οίκον περιορισμό για την υπόθεση της δωροδοκίας δικαστή.
Βασιλική Κόκκαλη
