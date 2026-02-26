Καραμπόλα τεσσάρων φορτηγών με βυτιοφόρο στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπρόπυργου
Καραμπόλα τεσσάρων φορτηγών με βυτιοφόρο στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπρόπυργου

Δεν υπάρχουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές - Ουρές χιλιομέτρων στο σημείο

Καραμπόλα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/2) στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπρόπυργου.

Στο ατύχημα, το οποίο έγινε στο ρεύμα προς Κόρινθο, εμπλέκονται τέσσερα φορτηγά και ένα βυτιοφόρο, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για κάποιο τραυματισμό, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Όπως είναι φυσικό, στο σημείο έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.

Δείτε βίντεο από το σημείο:


Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Δείτε στον χάρτη την κίνηση στο σημείο:

