Υποκλοπές: Ποινή φυλάκισης 8 ετών στους τέσσερις ενόχους, αναστολή μέχρι την έφεση
Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε τη διαβίβαση αντιγράφων της δικόγραφα στην εισαγγελία για διερεύνηση ποινικών ευθυνών των παρόντων κατηγορούμενων και άλλων προσώπων - Ανακοινώσεις από Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Βενιζέλο, ΣΥΡΙΖΑ - Εξεταστική θα ζητήσει το ΠΑΣΟΚ, είπε ο πρόεδρός του σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου
Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικών στους κατηγορούμενους, διέταξε την ολική έκτιση της ποινής, ωστόσο χορήγησε αναστολή μέχρι την εκδίκασή της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι κανείς από τους τέσσερις κατηγορούμενους – μάλιστα όλοι απουσίαζαν σήμερα από το ακροατήριο εκπροσωπούμενοι από τους συνηγόρους τους –δεν οδηγείται στη φυλακή.
Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε πάντως τη διαβίβαση αντιγράφων της δικόγραφα στην εισαγγελία για διερεύνηση ποινικών ευθυνών των παρόντων κατηγορούμενων και άλλων προσώπων. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και έτσι διαβιβάζονται στην εισαγγελία
- Πρακτικά της δίκης για Αιμίλιο Κοσμίδη για συνεργία του στις πράξεις του κατηγορητηρίου.
- Έρευνα για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης στο ακροατήριο για τους Κοσμίδη και Ντάλα.
-Πρακτικά για αξιολόγηση ποινικών ευθυνών προσώπων που είχαν πλήρη εικόνα όσων συνέβαιναν.
-Πρακτικά για έρευνα σχετικά με όσα κατέθεσε ο Σταμάτης Τριμπάλης για τη διαδικασία στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής
-Πρακτικά της διαδικασίας για έρευνα για το αδίκημα του ΠΚ 370 ΣΤ (απαγόρευση διακίνησης λογισμικών).
Νωρίτερα, το δικαστήριο είχε κρίνει ενόχους τους τέσσερις κατηγορούμενους της υπόθεσης υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέας της έδρας Δημήτρη Παυλίδη.
«Από τη συνεκτίμηση όλων των αποδεκτών μέσων, κυρίως των μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και των εγγράφων που διαφώτιζαν την αλήθεια αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι κατόπιν συναπόφασης, μαζί με άλλους συνεργάτες τέλεσαν τις πράξεις με κοινό δόλο. Απόκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προσωπικές συνδιαλέξεις. Δε θα μπορούσε να γίνει πλήρη ανάπτυξη του σκεπτικού, θα το δείτε με την απόφαση» είπε ο πρόεδρος του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Νίκος Ασκιανάκης, εκφωνώντας την απόφαση επί της ενοχής.
Να σημειωθεί ότι με την απόφαση του δικαστηρίου ένοχοι κρίθηκαν οι ιδιώτες επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φελιξ Μπίτζιος, Γιάννης Λαβράνος και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους τέσσερις παραπάνω κατηγορούμενους για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.
Δήλωση Ανδρουλάκη για την απόφαση του δικαστηρίου
Δήλωση για την απόφαση του δικαστηρίου έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος καταθέσει μήνυση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον Ιούλιο του 2022.
Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ
Η σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του Predator αποτελεί μια ακόμη δικαίωση στον αγώνα, που αταλάντευτα δίνω εδώ και τέσσερα χρόνια. Μια απόφαση που έρχεται ως αποτέλεσμα της μηνυτήριας αναφοράς, που κατέθεσα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον Ιούλιο του 2022.
Είναι μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργάνωσε το σύστημα Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Εκθέτει, όμως, και τους χειρισμούς της ηγεσίας της δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε σοβαρές πτυχές της δυσώδους αυτής υπόθεσης, η οποία όχι μόνο παραβίασε κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου αλλά διακυβεύτηκε και η ασφάλεια της χώρας όταν ανενδοίαστα τέθηκε υπό παρακολούθηση η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων επιτρέποντας να κατέχουν αυτό το υλικό άγνωστοι τρίτοι.
Με τη σημερινή απόφαση, ο φάκελος διαβιβάζεται ξανά στην Εισαγγελία για έρευνα που θα αφορά μεταξύ άλλων αδικημάτων, και αυτό της κατασκοπείας.
Από αυτόν τον αγώνα επέλεξαν συνειδητά να λείπουν, τα δεκάδες θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων –υπουργοί της κυβέρνησης, αξιωματούχοι- που αν και είχαν πολιτικό και θεσμικό καθήκον να είναι μηνυτές, μάρτυρες και διώκτες, προτίμησαν τη σιωπή και συνέργησαν στη συγκάλυψη.
Παρά τις κατά καιρούς «παραινέσεις» να υποστείλω τη σημαία αυτής της μάχης, γιατί «κούρασε» και «ποιον αφορά πια», ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα να παρατήσω την επιβεβλημένη πολιτική και νομική διαδρομή.
Δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση
Ανάρτηση για την απόφαση του δικαστηρίου έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
«126 χρόνια και 8 μήνες για καθέναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους της δίκης των υποκλοπών.
Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο.
Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός.
Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας.
Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης.
Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι.
Και στο λαό και στη δικαιοσύνη», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου για την απόφαση
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δήλωσε τα εξής:
Οι υποθέσεις που αφορούν ανοικτές πληγές στο σώμα του κράτους δικαίου, όπως οι υποκλοπές, δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Το δε ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου μπορεί να αναπτύξει δυναμική που υπερυψώνει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε επίπεδο υποδείγματος για τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης. Όχι μόνο μέσω της απόφασης του Δικαστηρίου αλλά και των ενσωματωμένων στην απόφαση πρακτικών της δίκης που αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους. Ελπίζω η νέα ιδέα για την αναθεώρηση του Συντάγματος να μην είναι η κατάργηση των εγγυήσεων του άρθρου 19 για το απόρρητο των επικοινωνιών. Άλλωστε ευτυχώς δικαστές δεν υπάρχουν μόνο στην Αθήνα αλλά και στο Στρασβούργο.
Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις καταδίκες
Η σημερινή δικαστική απόφαση για την καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών, Μπίτζιου, Λαβράνου, Ντίλιαν και Χάμου, και μάλιστα χωρίς κανένα ελαφρυντικό, για την υπόθεση του Predator, είναι η αρχή για την αναγκαία, πλήρη διερεύνηση του δυσώδους σκανδάλου των υποκλοπών. Γεννάται όμως αυτομάτως ένα ερώτημα… Μόνοι τους τα έκαναν όλα αυτά ή κάποιος τους έβαλε και τους καθοδηγούσε;
Τα όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο είναι συγκλονιστικά, ότι δηλαδή στην ανάλογη εξεταστική επιτροπή οι συμμετέχοντες είχαν ενημέρωση και καθοδήγηση και προστασία από την ΝΔ και τους βουλευτές της.
Τώρα λοιπόν, που με τη βούλα της Δικαιοσύνης άρχισαν να αποδίδονται ποινικές ευθύνες γι' αυτή την υπόθεση – πληγή στο σώμα της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να υπεκφεύγει και οφείλει να απαντήσει για τις σχέσεις στελεχών της και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη με τους καταδικασθέντες.
Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις για τις παρακολουθήσεις υπουργών, πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων, ακόμη και ανώτατων στρατιωτικών. Και όσοι δεν κινήθηκαν νομικά απέναντι σ’ αυτή την άθλια πρακτική οφείλουν απαντήσεις. Το έλλειμα αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας αυτών των προσώπων είναι κραυγαλέο.
Οφείλει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης απαντήσεις για το πασιφανές κοινό κέντρο παρακολουθήσεων ΕΥΠ-Predator. Υπενθυμίζουμε τη φράση κλειδί του εισαγγελέα της δίκης, πως η συσχέτιση των στόχων της ΕΥΠ με αυτούς του Predator, είναι «σύμπτωση που έχει σημασία».
Οφείλει απαντήσεις για την ενορχηστρωμένη από το Μαξίμου απόπειρα συγκάλυψης.
Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούν πλέον να κρύβονται.
Το σημαντικό είναι ότι η υπόθεση ανοίγει ξανά. Ξεκινά ξανά η διερεύνηση ποινικών ευθυνών και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Μια πρώτη δικαίωση για όσους επέμειναν στη διερεύνηση και στη διαλεύκανση αυτής της σκοτεινής υπόθεσης.
Η συνέντευξη Ανδρουλάκη
Για τεράστια ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τις υποκλοπές. «Είναι μία ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου που αξιοποίησε σκοτεινές πρακτικές που ανήκουν σε άλλες εποχές εκθέτοντας την πατρίδα μας και το κράτος δικαίου στην χώρα μας» συνέχισε.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι θα θέσει στη Βουλή το θέμα των υποκλοπών και θα ζητήσει προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση. Επίσης είπε ότι θα καταθέσει αίτημα για τη σύσταση εξεταστικής Επιτροπής με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει.
«Αυτοί που μου άσκησαν κριτική, για το χειρισμό της υπόθεσης, καλό θα είναι να μας πουν γιατί πανηγυρίζουν» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με τους χειρισμούς που έγιναν από τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση των υποκλοπών. Ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε: «Ο καθένας όταν μιλάει να κάνει την αυτοκριτική του».
