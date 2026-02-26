Υποκλοπές: Ποινή φυλάκισης 8 ετών στους τέσσερις ενόχους, αναστολή μέχρι την έφεση

Δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση

Δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου για την απόφαση

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις καταδίκες

Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρις ότου λογοδοτήσουν όλοι οι πρωταγωνιστές αυτής της σκοτεινής υπόθεσης. Επόμενος σταθμός είναι το ΕΔΔΑ για τη συμμόρφωση της κυβέρνησης με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας. Καλώ για μια ακόμη φορά τον Πρωθυπουργό να δώσει εντολή στην ΕΥΠ, που είχε υπό την εποπτεία του, να εκτελέσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αρκετά εξέθεσε τη χώρα και τραυμάτισε τους θεσμούς, τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου με τις επιλογές του.Ανάρτηση για την απόφαση του δικαστηρίου έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.«126 χρόνια και 8 μήνες για καθέναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους της δίκης των υποκλοπών.Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο.Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός.Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας.Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης.Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι.Και στο λαό και στη δικαιοσύνη», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δήλωσε τα εξής:Οι υποθέσεις που αφορούν ανοικτές πληγές στο σώμα του κράτους δικαίου, όπως οι υποκλοπές, δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Το δε ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου μπορεί να αναπτύξει δυναμική που υπερυψώνει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε επίπεδο υποδείγματος για τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης. Όχι μόνο μέσω της απόφασης του Δικαστηρίου αλλά και των ενσωματωμένων στην απόφαση πρακτικών της δίκης που αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους. Ελπίζω η νέα ιδέα για την αναθεώρηση του Συντάγματος να μην είναι η κατάργηση των εγγυήσεων του άρθρου 19 για το απόρρητο των επικοινωνιών. Άλλωστε ευτυχώς δικαστές δεν υπάρχουν μόνο στην Αθήνα αλλά και στο Στρασβούργο.Η σημερινή δικαστική απόφαση για την καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών, Μπίτζιου, Λαβράνου, Ντίλιαν και Χάμου, και μάλιστα χωρίς κανένα ελαφρυντικό, για την υπόθεση του Predator, είναι η αρχή για την αναγκαία, πλήρη διερεύνηση του δυσώδους σκανδάλου των υποκλοπών. Γεννάται όμως αυτομάτως ένα ερώτημα… Μόνοι τους τα έκαναν όλα αυτά ή κάποιος τους έβαλε και τους καθοδηγούσε;Τα όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο είναι συγκλονιστικά, ότι δηλαδή στην ανάλογη εξεταστική επιτροπή οι συμμετέχοντες είχαν ενημέρωση και καθοδήγηση και προστασία από την ΝΔ και τους βουλευτές της.Τώρα λοιπόν, που με τη βούλα της Δικαιοσύνης άρχισαν να αποδίδονται ποινικές ευθύνες γι' αυτή την υπόθεση – πληγή στο σώμα της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να υπεκφεύγει και οφείλει να απαντήσει για τις σχέσεις στελεχών της και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη με τους καταδικασθέντες.Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις για τις παρακολουθήσεις υπουργών, πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων, ακόμη και ανώτατων στρατιωτικών. Και όσοι δεν κινήθηκαν νομικά απέναντι σ’ αυτή την άθλια πρακτική οφείλουν απαντήσεις. Το έλλειμα αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας αυτών των προσώπων είναι κραυγαλέο.Οφείλει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης απαντήσεις για το πασιφανές κοινό κέντρο παρακολουθήσεων ΕΥΠ-Predator. Υπενθυμίζουμε τη φράση κλειδί του εισαγγελέα της δίκης, πως η συσχέτιση των στόχων της ΕΥΠ με αυτούς του Predator, είναι «σύμπτωση που έχει σημασία».Οφείλει απαντήσεις για την ενορχηστρωμένη από το Μαξίμου απόπειρα συγκάλυψης.Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούν πλέον να κρύβονται.Το σημαντικό είναι ότι η υπόθεση ανοίγει ξανά. Ξεκινά ξανά η διερεύνηση ποινικών ευθυνών και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Μια πρώτη δικαίωση για όσους επέμειναν στη διερεύνηση και στη διαλεύκανση αυτής της σκοτεινής υπόθεσης.

Για τεράστια ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τις υποκλοπές. «Είναι μία ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου που αξιοποίησε σκοτεινές πρακτικές που ανήκουν σε άλλες εποχές εκθέτοντας την πατρίδα μας και το κράτος δικαίου στην χώρα μας» συνέχισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι θα θέσει στη Βουλή το θέμα των υποκλοπών και θα ζητήσει προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση. Επίσης είπε ότι θα καταθέσει αίτημα για τη σύσταση εξεταστικής Επιτροπής με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει.

«Αυτοί που μου άσκησαν κριτική, για το χειρισμό της υπόθεσης, καλό θα είναι να μας πουν γιατί πανηγυρίζουν» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με τους χειρισμούς που έγιναν από τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση των υποκλοπών. Ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε: «Ο καθένας όταν μιλάει να κάνει την αυτοκριτική του».